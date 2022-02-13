Студентка-медсестра из Сиднея рассказала в ТикТоке, как Apple Watch обнаружили у нее болезнь щитовидной железы до обследования у врачей и постановки диагноза. Об этом сообщает издание Independent.

Уведомления Apple Watch об аномальной частоте сердечных сокращений помогли многим людям обнаружить проблемы с сердцем, что побудило их обратиться за дополнительной медицинской помощью. В недавнем видео в TikTok показано, что носимое устройство от Apple может обнаруживать изменения на ранней стадии, которые могут быть диагностированы спустя месяцы.

Пользователь соцсети Лорен призвала аудиторию включить уведомления для обнаружения нетипично низкой или высокой частоты сердечных сокращений. В видео она призналась, что ей следовало включить функцию раньше, чем она это сделала, поскольку в таком случае последствий было бы меньше.

Лорен говорит, что несколько недель назад у нее диагностировали заболевание щитовидной железы. Она признает: «Я бы поняла, что со мной что-то не так, если бы Apple Watch предупредили меня об изменениях раньше».

Она дополнила, что игнорировала изменения в организме даже когда часы сообщили ей об этом. «Вместо того, чтобы ждать, пока симптомы станут еще более очевидными, я могла бы пойти к врачу еще в октябре, когда произошло резкое падение пульса за считанные дни», — добавляет Лорен вместе со скриншотом графика из приложения «Здоровье». — Он резко упал, что означает, что моя сердечно-сосудистая система стала работать хуже, как раньше».

Apple стабильно обновляет часы, добавляя новые показатели физической активности. В Series 6 это был уровень кислорода в крови, Series 7 не оснастили новыми датчиками, это минорное обновление часов.





