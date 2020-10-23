По всей России стартовали продажи двух новых смартфонов Apple — iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Ранее «Связной» подвёл итоги предзаказов и выяснил, что примерно 80% покупателей выбрали старшую модель — более дорогую и продвинутую, причём в люди в основном заказывали её в синем цвете с объёмом накопителя 128 ГБ.
iPhone 12 и iPhone 12 Pro продаются в интернет-магазине Apple, а также у операторов сотовой связи и всех крупных федеральных ритейлеров. Кроме того, их уже можно приобрести в магазинах, торгующих «серым» товаром и у частных лиц на площадках, вроде «Авито» и «Юлы».
У Apple и большинства магазинов цены на новые модели iPhone такие:
iPhone 12:
- 64 ГБ — 79 990 руб.
- 128 ГБ — 84 990 руб.
- 256 ГБ — 94 990 руб.
iPhone 12 Pro:
- 128 ГБ — 99 990 руб.
- 256 ГБ — 109 990 руб.
- 512 ГБ — 129 990 руб.
В чём заключаются особенности этих моделей и их отличия друг от друга?
Обе модели поддерживают две SIM-карты (nano SIM + eSIM) и оснащены процессором A14 Bionic со встроенным модемом 5G, а также OLED-экраном диагональю 6,1 дюйма с разрешением 2532×1170 пикселей и защитой прочным керамостеклом Ceramic Shield.
Корпус iPhone 12 выполнен из алюминия, а у iPhone 12 Pro из стали, оба обладают защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Габариты устройств одинаковы (71,5×146,7×7,4 мм), но старшая модель чуть тяжелее младшей — 187 против 164 граммов.
Фронтальная камера смартфонов 12-мегапиксельная, она установлена в крупном вырезе в верхней части экрана и поддерживает разблокировку с помощью Face ID. Основная камера iPhone 12 двойная (сверхширокоугольная 12 Мп и широкоугольная 12 Мп), с поддержкой оптической стабилизации и двухкратного оптического зума. У iPhone 12 Pro к этим модулям добавлена телефото-камера на 12 Мп и сканер LiDAR для работы с дополненной реальностью и повышения скорости и качества фокусировки.
Традиционных очередей в Москве и Санкт-Петербурге за новыми моделями iPhone не было. У дверей re:Store на Тверской в ожидании открытия магазина томились всего четыре человека, причём первый из них пришёл всего за час до начала продаж. Раньше люди занимали очередь за неделю и даже ночевали на улице. Впрочем, это не означает, что у покупателей нет интереса к новинкам, просто предзаказы на них принимали онлайн с 21 октября, а купленное устройство можно либо забрать в самом магазине, либо получить с бесплатной доставкой на дом или в офис. Кроме того, людям не хочется собираться толпами ещё и из-за риска подхватить коронавирус.
6 ноября в России будет открыт предзаказ на две оставшиеся модели — iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. В открытую продажу они поступят 13 ноября.
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