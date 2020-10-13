Передняя панель Ceramic Shield. При её изготовлении в матрицу стекла добавляются керамические нанокристаллы, которые прочнее многих известных металлов. Звучит просто, но на самом деле это очень сложная технология, потому что керамические кристаллы непрозрачны. Только точно подобрав тип кристалла и степень его кристаллизации, мы смогли разработать уникальную формулу материала, который обладает прочностью керамики и прозрачностью стекла. Благодаря этому Ceramic Shield прекрасно подходит для дисплея — потому что он гораздо надёжнее.



Прочность — это хорошо, но нам хотелось обеспечить и защиту от царапин. Поэтому для Ceramic Shield используется тот же процесс двойного ионного обмена, который мы применяем для стеклянной задней панели: он обеспечивает прекрасную защиту от трещин, царапин и других мелких повреждений.



Мы добились такой прочности не только с помощью Ceramic Shield. Передняя панель устанавливается на одном уровне с корпусом, что создаёт дополнительную защиту. В итоге риск повредить iPhone при падении уменьшается в 4 раза.







Компания Apple сообщила, что в её новых смартфонах используется защитное покрытие Ceramic Shield. Благодаря ему в четыре раза снижается риск повреждений дисплея при падении. Это нововведение безусловно заслуживает похвалы, но что же особенного в таком покрытии?Как рассказали сотрудники Apple, материал Ceramic Shield был создан в сотрудничестве с компанией Corning, которая производит стекло Gorilla, широко использующееся в смартфонах, смарт-часах, ноутбуках и других гаджетах. В основе Ceramic Shield — стеклокерамика, которая по своим свойства превосходит и стекло, и керамику. Вот как сама компания Apple описывает эту технологию:iPhone 12 — не первые смартфоны, в которых используется стеклокерамика. Такой же материал был у Essential Phone, серии Xiaomi Mi Mix и Samsung Galaxy S10 Plus, но это покрытие наносилось на заднюю крышку, а спереди было закалённое стекло Gorilla. Apple использует стеклокерамику в линейке iPhone 12 для защиты экрана, так как его повреждение гораздо критичнее разбитого корпуса.Стеклокерамические материалы существуют и применяются в различных сферах очень давно, однако инженеры Apple и Corning адаптировали технологию для использования в смартфонах. Их главной задачей было сделать лёгкое, тонкое, но в то же время максимально прочное покрытие. Насколько хорошо они с ней справились, покажут краш-тесты и опыт реального использования смартфонов.