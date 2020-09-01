AirPods Studio

Издание Bloomberg рассказало, какие новинки компания Apple планирует представить этой осенью. Помимо смартфонов из линейки iPhone 12, будет показано ещё несколько устройств.

Источники Bloomberg утверждают, что Apple представит:

  • Четыре смартфона из линейки iPhone 12
  • Планшет iPad Air с тонкой рамкой, экраном 10,8 дюйма и Touch ID в кнопке включения
  • Флагманские смарт-часы Apple Watch Series 6
  • Недорогие смарт-часы в качестве актуальной замены Apple Watch Series 3
  • Полноразмерные наушники (вероятно, AirPods Studio)
  • Компактную и недорогую версию смарт-колонки HomePod

Позже в этом году Apple может представить телевизионную приставку Apple TV с новым процессором и обновлённым пультом дистанционного управления, хотя её выпуск, вероятно, будет отложен до следующего года.

Что касается новых смартфонов, они будут выпущены с задержкой в несколько недель, а обновления iOS 14 и iPadOS станут доступны для более ранних моделей устройств уже в сентябре. В линейку iPhone 12 войдут смартфоны с экранами 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма, а у самой топовой модели будет сканер LiDAR, как у новых моделей iPad. Все смартфоны обладают поддержкой 5G и выполнены в обновлённом дизайне с сильно уменьшенным закруглением граней. У двух Pro-моделей стальной корпус, а более простые варианты получат алюминиевую основу.


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