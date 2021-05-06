Одна штука - 2990 руб.

Четыре штуки - 9990 руб.

Одна штука: 2490 руб.

Две штуки: 3890 руб.

В 2021 Apple и Samsung выпустили метки для отслеживания местоположения вещей AirTag и Samsung Galaxy SmartTag. Цель у них одна, но как минимум дизайн и дополнительные возможности разные. Разберем, что умеют эти устройства, и сравним их.AirTag — внешне очень маленькая таблетка. Одна сторона аксессуара выполнена из глянцевого пластика, а другая — из гладко отполированного металла. Журналисты The Verge уже рассказали, что корпус AirTag крайне чувствителен к повреждениям. Он царапается буквально «о воздух».Кроме того, отверстия для крепления метки нет. Саму по себе метку нельзя закрепить на других вещах, для этого компания выпустила целую линейку аксессуаров — брелок с кольцом для ключей, подвеску для сумки и многое другое. Эти брелоки и крепления для AirTag стоят дороже, чем сама метка. Даже самая простая подвеска из силикона обойдется в 3300 рублей, а брелок для ключей из кожи — все 4 тысячи. Бирка для багажа от Hermes вообще стоит 42 тысячи рублей.Samsung Galaxy SmartTag выполнена в ромбовидной форме со скругленными гранями. Материал корпуса — матовый пластик. Он меньше подвержен внешним воздействиям, а повреждения на нем менее заметны. В верхней части устройства расположено отверстие, его можно использовать для закрепления маячка, например, на связке ключей, докупать брелок не нужно.AirTag труднее всего открыть для доступа к батарее из-за отсутствия отверстий для захвата. При этом, она предусмотрена для открытия. Впрочем, у SmartTag такая же проблема. В одном из уголков метки есть отверстие для открытия корпуса, в инструкции предлагают делать это монетой, а не ногтем. С другой стороны, это плюс. Корпуса меток открыть сложно, поэтому за их целостность в багаже или сумке можно быть спокойным.Эксперты iFixit сделали рентген AirTag и младшей версии Samsung Galaxy SmartTag. Результат показал, что первая собрана в разы качественнее.На фоне конкурентов AirTag выделяется очень плотной конструкцией — комплектующие расположены близко друг к другу, а свободного пространства внутри корпуса почти нет. Также у Galaxy SmartTag стоит микросхема гораздо большего размера, а пустого пространства вокруг них и аккумулятора также гораздо больше. Впрочем, в старшей версии Samsung Galaxy SmartTag+ оно может быть заполнено. Эта модель метки получила модуль сверхширокополосной связи, обычная SmartTag нет.Автономность: AirTag работает более года на одной обычной батарейке. У Galaxy SmartTag одной батарейки хватает примерно на 300 дней работы устройства. Получается, метка Apple работает примерно на два месяца дольше.Защита от внешних воздействий: AirTag защищён от воды. По заявлению Apple, метке не страшно погружение в воду. Стандарт защиты не называется. Galaxy SmartTag сертифицировали на защиту от пыли и влаги по IP52. Таким образом, некоторое количество пыли может проникать внутрь, но это, как и падающие брызги, не нарушит работу устройства.AirTag работает только со смартфонами и планшетами Apple, а также iPod touch. Метки видно на карте в приложении «Локатор». Там же можно посмотреть, где находятся ваши устройства Apple, а также ваши друзья и семья. Для совместимости требуется iOS 14.5 и более поздние версии. Подходящие устройства: iPhone SE, 6S и более поздние модели, iPod Touch 7-го поколения и более поздние, iPad Pro, 5-го поколения и более поздние, iPad Air 2 и более поздние, iPad Mini 4.Впрочем, AirTag обнаруживается и Android-смартфонами, правда пользоваться ей таким образом не получится. Благодаря режиму пропажи потерянную метку могут вернуть владельцу. Если поднести любой смартфон с NFC — даже на Android — к чужому AirTag, можно будет перейти по персональной ссылке его владельца. URL-адрес появится на экране смартфона автоматически — это похоже на процесс сканирования QR-кода. Это единственное, что можно сделать с AirTag при помощи Android-смартфона.Galaxy SmartTag работает только со смартфонами и планшетами Samsung с операционной системой Android 8 (O OS) или выше. Метки отображаются в фирменном приложении компании SmartThings.AirTag работает на чипе U1. Если такой же стоит на iPhone, то с помощью мобильного устройства можно определить местоположение метки с точностью до 10 см. Этот чип стоит в iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12 mini, 12, 12 Pro, и 12 Pro Max. Также для соединения задействуется Bluetooth.Трекер Galaxy SmartTag взаимодействует со смартфонами и планшетами по Bluetooth. Galaxy SmartTag+ поддерживает сверхширокополосную связь, только совместимых устройств всего четыре: Galaxy Note 20 Ultra, S21+, S21 Ultra и Galaxy Z Fold 2. С остальными девайсами аксессуар соединяется также по Bluetooth.Впрочем, SmartTag можно найти, даже если она находится вне диапазона. Даже в автономном режиме, система Galaxy Find может использовать отсканированные данные, чтобы найти их только для вас. С ее же помощью можно посмотреть историю того, где была метка, чтобы отследить ее местоположение.Как и другие устройства Apple, свой AirTag можно перевести в режим пропажи. И если этот трекер будет обнаружен одним из уст­ройств, подключенных к сети, вы получите автоматическое уведомление. А ещё AirTag можно настроить так, чтобы он передал вашу контактную информацию тому, кто его найдёт. Нашедшему нужно будет прикоснуться своим смартфоном с поддержкой NFC к вашему AirTag — это та самая технология, которая используется при оплате покупок телефоном.Galaxy SmartTag, по заявлению Samsung, делает умный дом еще удобнее. Метки могут управлять его устройствами одним нажатием кнопки, поэтому вы можете, например, включить свет в доме еще до того, как войдете внутрь. Устройства умного дома должны быть зарегистрированы в приложении SmartThings. Впрочем, эта возможность не делает умный дом функциональнее. Те же команды можно выполнять в мобильном приложении умного дома, метка просто предлагает еще одну кнопку.Цены на AirTag:Напомним, что для крепления брелока на петлю нужно докупить брелок. Самый простой стоит 3300 руб. В этом случае за комплект метка + аксессуар нужно заплатить 6290 руб.Цены на Samsung Galaxy SmartTag: