На этой неделе магазин DNS попытался продать очередную партию видеокарт GeForce RTX 3050 по новой схеме. Заветный товар распределялся методом карусельной лотереи, что, по задумке ритейлера, должно было отсеять перекупов, использующих автоматизированные скрипты для моментального оформления заказа.
На этот раз было продано в два раз больше видеокарт, чем раньше, — две тысячи штук. Задумка DNS опять не удалась, уже спустя несколько минут после завершения продажи видеокарты начали появляться на вторичном рынке с наценкой около 15 тысяч рублей.
Приобрести GeForce RTX 3050 в DNS можно было по цене от 27 тысяч рублей, что близко к рекомендуемому производителем, а на онлайн-барахолках эти видеокарты продают по рыночной цене — от 40 до 50 тысяч рублей. Не исключено, что в этот раз на дефицитном товаре решили навариться не только «профессиональные» перекупы, но и реальные геймеры, которые используют шанс перепродать GeForce RTX 3050 с накруткой, чтобы накопить денег на покупку более производительной видеокарты.
Майнерам, которых часто винят в росте цен на видеокарты, совершенно неинтересна покупка GeForce RTX 3050. Эта видеокарта окупает расходы и начинает приносить прибыль гораздо медленнее более ранних и дешёвых моделей.
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Почему правоохранители еще не взялись за это дело!?
-Пид… Перекупы, сэр.