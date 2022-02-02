По данным РБК, российские майнеры начали активно выставлять на продажу оборудование для добычи криптовалюты, в том числе микросхемы ASIC и игровые видеокарты. В то же время спрос на такое оборудование снизился, на вторичном рынке его покупают менее активно, чем в прошлом году.
Эксперты связывают увеличение предложения и падение спроса на майнинговое оборудование с новостями о том, что российские власти планируют регулировать рынок криптовалюты. Центробанк предложил полностью запретить майнинг и обращение криптовалюты в России, а Министерство финансов подготовило концепцию строгого регулирования на этом рынке, которая в дальнейшем была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным.
Маркетплейсы, напротив, отметили резкое увеличение спроса на видеокарты, процессоры, модули памяти и другие компьютерные комплектующие. Однако, судя по моделям, их покупают в основном не для майнинга, а для других целей (игр, монтаж видео, обработки фотографий).
Видеокарты по-прежнему продаются в России по завышенным ценам, причём даже те, что непригодны для майнинга и предназначены исключительно для игр (например, GeForce RTX 3050). Даже если они и появляются в магазинах по рекомендованных производителями ценам, их моментально скупают и выставляют на вторичном рынке по рыночной цене, то есть почти в два раза дороже.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru