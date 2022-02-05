Ритейлер DNS объявил о предстоящей продаже видеокарт GeForce RTX 3050 по ценам, близким к рекомендованным производителем. Чтобы избежать ошибок и недовольства, как в прошлый раз, теперь заказы будут распределяться между желающими в случайном порядке.
В прошлый раз DNS продавал видеокарты GeForce RTX 3050 по цене от 27 тысяч рублей, причём на продажу было выставлено всего около тысячи штук, а желающих было в тридцать раз больше. Сайт DNS перестал открываться за несколько минут до старта продаж, и даже если посетителям удавалось добавить видеокарту в корзину, то при оформлении покупки они видели сообщение о том, что товара больше нет в наличии. Все видеокарты GeForce RTX 3050 были раскуплены в DNS за несколько секунд, а затем объявления об их продаже с накруткой от 20 тысяч рублей появились на онлайн-барахолках. После этого поползли слухи, что все карты были выкуплены сотрудниками DNS, которые решили нажиться на дефицитном товаре. Геймеры даже решили проучить перекупов: они начали публиковать обманные объявления о продаже GeForce RTX 3050 за 25 тысяч рублей (хотя у них и не было этих видеокарт) с призывом не покупать их дороже, чтобы не давать спекулянтам возможности заработать.
Новая продажа GeForce RTX 3050 будет запущена в DNS 8 февраля в 10 утра по московскому времени. Пользователь может нажать на кнопку, чтобы встать в очередь, а спустя некоторое время автоматизированная система выберет покупателей случайным образом. Им будет предложено вернуться в корзину и завершить оформление заказа. Не имеет значения, когда пользователь встанет в очередь, поскольку шансы у всех желающих купить видеокарту будут равны. Если человек не станет выкупать видеокарту, она вернётся в «карусель» и достанется кому-то другому.
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