Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал возможное решение Центробанка о запрете криптовалют в России. Он считает, что такой шаг уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики. Об этом он написал в личном блоге.

«Стремление регулировать хождение криптовалют естественно со стороны любого финансового органа. Однако рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере», — пишет предприниматель.

По его мнению, обращение с криптовалютой необходимо регулировать, но не запрещать ее. Россия сегодня – один из лидеров по количеству высококлассных специалистов блокчейн-индустрии. Точечное регулирование «позволит стране сбалансировать распределение сил в международной финансовой системе и стать одним из крупных игроков новой экономики».

Ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты, пишет Дуров. Причина: такой запрет неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом. Эти технологии повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности – от финансов до искусства.

Соседи России, от Украины до Узбекистана, вслед за развитыми странами принимают прогрессивные законы в сфере блокчейна. Эти государства не хотят остаться на обочине технологического и экономического прогресса.

Напомним, Федеральная служба безопасности убедила главу Центробанка РФ поддержать полный запрет оборота криптовалют на территории России. Такие меры рассматриваются из-за растущего оборота финансов в сторону оппозиции и СМИ, являющихся иностранными агентами.





