Электросамокаты стали самым ненавистным транспортом

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Сервис SuperJob провёл опрос с целью выяснить отношение жителей Москвы и Санкт-Петербурга к электросамокатам и тем, кто катается на них. Выяснилось, что людей, которые выступают за запрет этого вида транспорта, в несколько раз больше, чем тех, кому он не мешает.В Москве лишь 21% опрошенных против ограничений на использование электросамокатов. Столько же людей запретили бы ездить на них в центре города и почти в два раза больше (41%) распространили бы этот запрет на весь мегаполис. Ещё сильнее ненавидят электросамокаты в Санкт-Петербурге. Против запретов лишь 13% опрошенных, 31% за то, чтобы их не было в центре, а 42% не хотят видеть их ни в одной точке города.Столь плохого отношения нет ни к одному другому виду городского транспорта. Примечательно, что и в Москве, и в Питере среди противников электросамокатов больше женщин, чем мужчин. Молодёжь активнее выступает против запретов, а люди от 45 лет и старше чаще поддерживают ограничения.