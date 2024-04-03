Электросамокаты стали самым ненавистным транспортом

Александр


Сервис SuperJob провёл опрос с целью выяснить отношение жителей Москвы и Санкт-Петербурга к электросамокатам и тем, кто катается на них. Выяснилось, что людей, которые выступают за запрет этого вида транспорта, в несколько раз больше, чем тех, кому он не мешает.

В Москве лишь 21% опрошенных против ограничений на использование электросамокатов. Столько же людей запретили бы ездить на них в центре города и почти в два раза больше (41%) распространили бы этот запрет на весь мегаполис. Ещё сильнее ненавидят электросамокаты в Санкт-Петербурге. Против запретов лишь 13% опрошенных, 31% за то, чтобы их не было в центре, а 42% не хотят видеть их ни в одной точке города.

Столь плохого отношения нет ни к одному другому виду городского транспорта. Примечательно, что и в Москве, и в Питере среди противников электросамокатов больше женщин, чем мужчин. Молодёжь активнее выступает против запретов, а люди от 45 лет и старше чаще поддерживают ограничения.
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Источник:
CNews
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Комментарии

kardigan
+3561
kardigan
Не удивительно. Достали эти доски на колёсиках. Для них не существует ни правил поведения на дороге, ни простого уважения к идущим по тротуару.
Сегодня в 12:26
#
+93
rosario
Больше всего раздражают груды этих шеринговых самокатов «припаркованных» посреди тротуаров
Сегодня в 13:06
#
+232
paradox rosario
С парковкой стихийной согласен. Это вымораживает. Но тут виноваты обе стороны. Организаторы которые не продумали правило и порядок парковки сим, но и сами юзеры которые безответственно швыряют в кучу и уходят. Что касаемо противников, то это люди которые не разу не эксплуатировали сим и не понимают как оно устроено и для чего нужно. Я лично летом сам юзаю самик. Один у меня всегда в багажнике. Удобно машину бросил и поехал кататься по просторам и любоваться красотами. Вечером и в ночное время в мск вобще огонь.
2 часа назад в 14:24
#
+83
AID_000532.de84d79c8a3443e6b9a1993d8b635201.1027
Ну они реально по факту в центре нахер не нужны, всё и так рядом. А вот за мкадом, вполне себе норм тема. Сам до электрички езжу постоянно, очень удобно, нежели ждать автобус по 40-60 минут, чтобы 10 минут прокатиться в толкучке до станции.
2 часа назад в 14:21
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