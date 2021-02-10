Expanscape Aurora 7

Компания Expanscape представила ноутбук Aurora 7, главной отличительной особенностью которого стало наличие аж семи работающих независимо друг от друга экранов.
Expanscape позиционирует эту новинку в основном в качестве рабочего инструмента для программистов и создателей визуального контента. С его помощью они могут кодить и редактировать различные элементы, не переключаясь между ними в окнах, а лишь фокусируясь на соответствующем экране.
Такой ноутбук может найти применение и в других сферах. К примеру, трейдеры смогут отслеживать на нём котировки акций, следить за новостями и общаться с коллегами, ни на секунду не упуская из виду важную информацию.
В Aurora 7 используется четыре основных экрана диагональю 17,3 дюйма с разрешением 4K и три вспомогательных экрана по 7 дюймов с разрешением Full HD. Также есть восьмой экран для системных уведомлений, но он совсем маленький (всего 1,44 дюйма по диагонали), поэтому его можно не брать в расчёт.
Системный блок и мониторы питаются от отдельных аккумуляторов, однако время автономной работы этой машины всё равно невелико — около часа. Для переноски все экраны складываются, как у трансформера. Масса устройства составляет 12 кг, но в планах компании довести этот показатель до 10 кг.
Expanscape не раскрывает стоимость ноутбука и не выпускает его в открытую продажу. О покупке каждого устройства нужно договариваться с компанией напрямую, предварительно подписав соглашение о неразглашении информации. И мы не удивимся, если Aurora 7 стоит как Tesla.
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