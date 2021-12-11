Samsung запатентовала умные часы с гибким экраном. Он сможет растягиваться. Об этом сообщает LetsGoDigital.

Судя по патенту, для растягивания и сужения экрана будет применяться специальная кнопка. Новая технология позволит увеличить площадь экрана до 40%. Если компания выпустит модель, мы увидим первые в мире умные часы со встроенной камерой. Возможно, это будут Galaxy Watch5. Впрочем, не факт, вендор стабильно заявляют патенты, но потом не реализуют описанные идеи.

Помимо этого, в часы будет установлена камера. С часами вы сможете делать селфи, пока смартфон находится не рядом с вами. Этот момент позволит часам стать еще более автономным устройством.

Ранее был показан смартфон OPPO X 2021 с растягивающимся экраном. В сложенном состоянии по размерам он был как обычный смартфон, в разложенном как планшет. Устройство было показано как прототип будущего гибкого смартфона, в продажу оно так и не вышло.





