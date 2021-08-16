По данным Huawei Central, компания Huawei переформатирует свои магазины в разных странах мира. В них начнёт продаваться продукция других производителей, в том числе смартфоны.
В магазинах Huawei появятся товары Xiaomi и других брендов, а также SIM-карты операторов сотовой связи. Если эти изменения и затронут Россию, то с некоторой задержкой.
Доля смартфонов Huawei в последнее время стала почти нулевой. Компания зарабатывает на производстве и продаже телекоммуникационной продукции, но ищет новые способы заработка, чтобы компенсировать сильное падение продаж собственных смартфонов. Несколько месяцев назад из магазинов Huawei пропали все недорогие модели, остались лишь флагманы, и те в крайне ограниченном ассортименте.
Ещё недавно Huawei и принадлежавший ей бренд Honor были одним из лидеров общемирового рынка смартфонов. Спрос на устройства Huaewi и Honor упал из-за отсутствия на них сервисов Google (Huawei не может лицензировать эти сервисы, поскольку находится в США под санкциями из-за подозрений в шпионаже в пользу властей Китая). Осенью 2020 года от Huawei отделился бренд Honor, теперь он работает независимо и выпускает смартфоны с сервисами Google, но тоже может попасть под санкции, поскольку власти США считают, что он отделился лишь формально, а на самом деле всё ещё связан с Huawei. Примечательно, что позиции Honor по-прежнему сильны в России — бренд занимает около 10% российского рынка смартфонов и входит в топ-5 производителей.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru