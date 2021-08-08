Осенью 2020 года компания Huawei продала принадлежавший ей бренд Honor, после чего он стал формально не зависимым от неё. Санкции, наложенные в США на Huawei, не распространяются на Honor, но ситуация может измениться.
Сенаторы обратились к Министерству торговли США с просьбой внести Honor в чёрный список компаний, с которыми американским компаниям запрещено сотрудничать на коммерческой основе. В своём письме они указали, что целью исключения Honor из состава Huawei был вывод этого бренда из-под санкций. В результате Honor смог уклониться от экспортного контроля, направленного на то, чтобы американские технологии и ПО не попали в руки Коммунистической партии КНДР.
Министерство торговли США изучит доводы сенаторов и если выяснится, что устройства Honor представляют опасность для безопасности страны, внесёт компанию в чёрный список, куда были включены Huawei, ZTE и все их дочерние организации.
Примечательно, что действия американских сенаторов по времени совпали с появлением известий о том, что Honor начал возвращать себе утраченные позиции на рынке смартфонов. По данным Counterpoint, продажи Honor в Китае за последние несколько месяцев выросла примерно на 50%. В апреле этот бренд продал в Китае около 1,5 миллионов смартфонов, а по итогам июня его продажи составили 2,3 миллиона штук. Позиции Honor по-прежнему сильны в России — бренд занимает около 10% российского рынка смартфонов и входит в топ-5 производителей.
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