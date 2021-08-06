



Компания Xiaomi вышла на первое место по продаже смартфонов в России. Об этом говорит статистика Canalys за второй квартал 2021 года.



Xiaomi заняла 35% российского рынка, показав годовой рост продаж в штучном выражении 105%. Компания Samsung с долей 22% тоже выросла в штуках, но не так значительно — на 45%. На третьем месте Realme с 10% рынка и впечатляющим ростом на 5113% за год. Примечательно, что в России всё ещё популярны смартфоны Honor, причём их покупают даже чаще, чем iPhone.







Все бренды из топ-5 показали рост продаж в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло за счёт вытеснения других игроков, и прежде всего Huawei, чьи смартфоны были популярны в 2020 году, но сейчас почти не продаются из-за отсутствия на них востребованных среди россиян сервисов Google.



Компания Xiaomi также стала лидером общемирового рынка смартфонов по итогам июня. Она обошла двух сильнейших игроков — Apple и Samsung.







