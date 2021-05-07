По данным сайта My Drivers, компания Huawei прекратила выпуск некоторых моделей смартфонов из-за нехватки компонентов. Уменьшение ассортимента уже заметно в некоторых странах мира, в основном в Китае.
Источник сообщил, что посетил в одном из городов Китая пять монобрендовых магазинов Huawei и обнаружил в них лишь четыре модели смартфонов, хотя раньше их было более десятка. В продаже остались только флагманские модели, причём цены на них значительно выросли. Сотрудники магазинов подтвердили, что с производства были сняты недорогие модели смартфонов из серии Nova, сейчас продаётся только модель Nova 8 Pro со 128 ГБ памяти по цене около 620 долларов.
Дефицит микросхем затронул всех производителей электроники, но проблемы Huawei усугубляет ещё и тот факт, что американским компаниям уже почти два года запрещено сотрудничать с этим производителем из-за санкций. Запрет также касается компаний, которые расположены в других странах, но используют в своей продукции технологии, запатентованные в США, или компоненты, закупаемые в этой стране. Из-за этого запрета Huawei не может закупать процессоры у Qualcomm, а также заказывать производство собственных чипов Kirin у TSMC.
В ноябре 2020 года Huawei продала бренд Honor, чтобы он обрёл независимость и освободился от санкций. Этот бренд чувствует себя довольно хорошо — например, в России он занимает третье место по продажам смартфонов, обгоняя даже Apple. Спрос на смартфоны Huawei в России и других странах мира за последние пару лет сильно упал.
Huawei не может лицензировать Android с сервисами и приложениями Google, но для Китая это не критично, поскольку там эти сервисы заблокированы. Не исключено, что Huawei вообще уйдёт с рынка смартфонов и сосредоточится на других направлениях бизнеса. Например, на разработке и продаже телекоммуникационного оборудования.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru