



Недавно в сеть утекла информация о крупных обновлениях всех операционных систем Apple. Теперь она дополнилась дополнительными сведениями про iOS 14 и iPadOS 14.



Список установленных приложений



Apple позволит пользователям iPhone и iPad просматривать список всех установленных приложений. Их можно будет сортировать разными способами: по алфавиту, времени последнего запуска, непрочитанным уведомлениями и т. п. Также появится автоматическая сортировка приложений в зависимости от ситуации — например, при посещении спортзала выше других будет Apple Music.



Специальные возможности



При активации специальных возможностей для людей с ограничениями смартфоны и планшеты Apple смогут воспринимать различные звуковые сигналы (например, пожарную тревогу, сирену, звонок в дверь и прочее подобное) и отображать соответствующую информацию на экране.



Камера сможет распознавать жесты, а звуковая система будет подстраивать звучание наушников AirPods и EarPods для людей с частично утраченным слухом.



Обои



В iOS 14 и iPadOS 14 будет реализовано разделение обоев по категориям. Более того, Apple позволит сторонним приложениям интегрироваться в системную опцию выбора обоев для стартового экрана.



Shot on iPhone



Apple будет продвигать кампанию Shot on iPhone непосредственно в приложении «Фото». Пользователи смогут делиться с компанией снимками, сделанными на iPhone, участвовать в конкурсах и становиться популярными.



Жесты тачпада



Уже сообщалось, что Apple выпустит для iPad Pro новую клавиатуру со встроенным тачпадом, а теперь стало известно, что этот тачпад будет поддерживать жесты для быстрого выполнения различных действий (например, моментального переключения между приложениями).



Как мы видим, Apple собирается добавить в iOS 14 и iPadOS 14 довольно много интересных нововведений. В то же время очевидно, что компания старается не перезагружать свои платформы новыми функциями, чтобы избежать багов, подобных тем, на которые жаловались пользователи после установки iOS 12 и iOS 13.







