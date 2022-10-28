Что купить осенью 2022 года — MacBook Air M1 или MacBook Air M2. Разбираемся





В 2020 году компания Apple совершила революцию в области портативных компьютеров, представив собственные «системы-на-чипе» Silicon M1. После процессоров Intel это был просто гиперзвуковой скачок вперед: M1 не греется, не требует кулера, имеет отличную графику, тянет всё, что нужно обычному пользователю, и ко всему еще и очень энергоэффективен.



Вместе с самой SoC Apple представила и компьютер на ней — MacBook Air в корпусе 2018 года. Внешне это был тот же самый ультрабук, что и два года назад, но внутри отличался разительно. Неудивительно, что новый Air захотели многие, а те, кто купил его в первой половине года в конфигурации с Intel Core i5, кусали локти.



MacBook Air обновился лишь спустя почти два года. Весной 2022 года Apple представила чип Silicon M2 и, уже традиционно, обновленный ультрабук, сохранив при этом в продаже прошлую версию. В этом тексте попробуем разобраться, какой же Air лучше купить на излете 2022 года — с чипом M1 или M2.





1. Дизайн

вешалки

Air M1 — 16.1 мм

Air M2 — 11.3 мм.

Air M1 — 304.1 x 212.4 мм

Air M2 — 304.1 x 215 мм.

2. Дисплей

Яркость — 400 нит в Air M1 против 500 нит в Air M2

Контраст — 1384:1 в Air M2 против 1069:1 в Air M1

Диагональ — 13,3 дюйма в Air M1 против 13,6 дюйма в Air M2.

3. Звук

4. Камера

5. Порты

Air M1: два порта USB-С с поддержкой Thunderbolt 3

два порта USB-С с поддержкой Thunderbolt 3 Air M2: порт MagSafe 3 и два порта USB-С с поддержкой Thunderbolt 3.

6. Трекпад

7. Производительность

8. SSD

кряхтит

9. Автономность

10. Цены

Выводы



Знакомство с MacBook начинается свнешнего вида, поэтому с него мы начнем и в этом обзоре.Дизайн MacBook Air M1 можно с уверенностью назвать классическим. С 2008 года, когда Стив Джобс достал самый первый Air из конверта и зал ахнул, ультрабук почти не изменился: разве что стал еще меньше и легче.Air M1 прекрасен, как ни крути: фирменный клиновидный корпус как будто парит над столом. В руках он ощущается сбитым, увесистым, но при этом невесомым. Берешь и сразу думаешь — серьезный аппарат.В 2022 году MacBook Air полностью изменился внешне. Клиновидного корпуса больше нет, теперь он одинковой толщины по всей площади. Удивительно, но несмотря на это новый Air M2 вовсе не ощущается толстым. Однако лично для меня в руках он менее приятен, чем классический Air M1. Ультрабук в дизайне 2022 года ощущается каким-то пустоватым, а из-за специфических скруглений на торцах темно-синяя версия на расстоянии очень смахивает на пластиковую. Обязательно возьмите в руки обе модели в магазине и сравните свои ощущения.В общем, симпатии и ощущения — это строго вкусовщина, по существу можно лишь сказать следующее. Оба ультрабука красивы по-своему: Air M1 своей строгостью и лаконичностью линий, а Air M2 — новизной и смелостью.Толщина корпуса:Размеры корпуса:Кстати, цветовая гамма тоже изменилась: MacBook Air M1 продается в серебристом, Space Grey и золотом цветах, а MacBook Air M2 получил аж четыре цвета: серебристый, золотистый Starlight, классический Space Grey и темно-синий делать выбор в пользу дизайна MacBook Air M2 стоит лишь в том случае, если вам категорически надоел внешний вид Air M1.В обоих Air установлена в общем-то почти идентичная по характеристикам матрица. Отличия следующие:Остальные фишки — True Tone, охват sRGB и P3, антибликовое покрытие и так далее — присутствуют на обеих моделях.Стоит отметить, что Air M2 получил «челку», то есть прямоугольный вырез в дисплее вокруг веб-камеры. По личному опыту скажу — «монобровь» только кажется вычурной и лишней, к ней очень быстро привыкаешь. Благодаря ей дисплей получил еще одну строку текста и пиктограмм, верхний статус-бар больше не занимает полезную площадь экрана по высоте. Можно считать, что диагональ Air M2 равняется тем же 13,3 дюймам плюс одна техническая строка. Ну и, разумеется, тонкая рамка дисплея Air M2 смотрится немного современнее.Что касается яркости и контраста, то я сам не ощутил кардинальной разницы между 400 и 500 нит. Даже сравнение «лоб в лоб» оставляет ощущение полностью идентичных дисплеев. Так что вряд ли можно рассчитывать, что дисплей Air M2 подарит вам качественно новый уровень работы при ярком солнце. Вовсе нет: картинка будет «слепнуть», как и на дисплее модели 2020 года.дисплей Air M2 стал немного лучше, но заметят это не только лишь все.В обеих моделях установлены схожие аудиосистемы. По заявлениям Apple, MacBook Air M2 получил более качественный звук благодаря новым пассивным излучателям низких частот.На практике же многие блогеры и владельцы обеих моделей отмечают, что новый Air M2 играет чуть тише, чем Air M1, при этом сцена у более старшей модели ощущается шире благодаря расположению динамиков на разных сторонах корпуса. Что касается низких частот, то на слух они воспроизводятся одинаково на обеих моделях.Скорее всего, звучание нового Air M2 изменилось вместе с формой корпуса, и Apple постаралась «вытянуть» его новыми излучателями.звук либо идентичен, либо чуть лучше на MacBook Air M1.В новом MacBook Air с чипом M2 установлена более качественная Full HD веб-камера FaceTime. Что касается MacBook Air M1, то в нём установлена «допотопная» камера разрешением 720p — она действительно не блещет качеством изображения и при прямом сравнении уступает даже моделям MacBook Air и Pro 2013-2015 годов.Здесь стоит подумать вот о чём: скорее всего, в видеоконференции (для которой и предназначена веб-камера) качество видео с любой камеры будет сжато. Это значит, что собеседник может и не увидеть разницы между 1080p и 720p, особенно при среднего качества интернет-соединении. При этом низкое разрешение камеры Air M1 частично компенсируется потоковой нейросетевой обработкой.технически веб-камера лучше на MacBook Air M2.Здеcь всё просто:На практике легендарная магнитная зарядка MagSafe, которую Apple вернула в MacBook спустя пять лет, действительно очень удобна в бытовом использовании. Например, если зарядный кабель кто-то случайно зацепит, у MacBook Air M2 меньше шансов полететь на пол. А еще MagSafe гораздо проще подключать, и контролировать процесс зарядки по цветному индикатору на коннекторе тоже довольно удобно.MacBook Air M2 предлагает удобный порт зарядки MagSafe, но технические порты аналогичны модели с M1.MacBook вот уже более десяти лет славятся своими удобными стеклянными трекпадами. Ранее Apple год от года старалась сделать трекпад больше в размерах, но в случае с Air M2 получилось наоборот: его сенсорная панель меньше, чем таковая в Air M1.Если говорить точнее, то в Air M2 трекпад чуть-чуть шире, но при этом немного ниже. Площадь сенсорной панели принесли в жертву верхнему ряду клавиш F1-F12, размер которых стал совпадать с остальной клавиаурой.в MacBook Air M1 трекпад выше и может быть чуть удобнее.Мы подходим к самому главному изменению — обновленному чипу. Между Silicon M1 и Silicon M2 прошло более полутора лет, но вот в производительности они отличаются не так сильно.Если говорить о сухих цифрах, то вот результаты тестов Geekbench 5:Как видите, разница невелика. В целом прирост приозводительности составляет порядка 5-10%. С учетом того, что даже сейчас Air M1 не тормозит и работает очень шустро, то заметной разницы в работе почти не будет.Стоит учитывать еще один нюанс. Новый Silicon M2 оказался гораздо более «горячим» чипом, нежели M1. Как следствие, SoC 2022 года быстрее и сильнее греется — а в обеих моделях MacBook Air отсутствует кулер для активного охлаждения. У SoC остается лишь один способ остыть: троттлинг, или сбрасывание частот. Именно этим периодически и занимается Silicon M2 в MacBook Air, порой нивелируя троттлингом весь прирост производительности по сравнению с M1.А вот с графической составляющей ситуация иная. Вот тесты Geekbench:В работе графической подсистемы наблюдается значительный прирост у M2 по сравнению с M1. Это значит, что для тех, кто собирается работать с графикой или подключать внешние мониторы с высоким разрешением, больше подойдет устройство с Silicon M2.на практике разницы в производительности между Air M1 и Air M2 почти не ощущается. При этом разница в графике довольно значительна.Из года в год мы привыкли, что Apple устанавливает всё более быстрые SSD-накопители в свои MacBook. Однако в 2022 году что-то пошло не так, и вам обязательно нужно знать об этом.В базовой версии MacBook Air M1 используется SSD-накопитель емкостью 256 Гб, состоящий из двух чипов памяти по 128 Гб. В результате диск работает в двухканальном режиме и показывает следующие результаты:При этом базовая версия MacBook Air M2 тоже имеет 256 Гб памяти, но накопитель оснащен всего одним модулем памяти на 256 Гб. Онработает в одноканальном режиме и обеспечивает намного худшую скорость:Это очень плохая новость, поскольку SSD на 256 Гб в MacBook Air (и Pro) с чипом M2 работает на скорости накопителей 2013-2014 годов. Это тот нюанс, в котором новый Air значительно хуже старого.Скорость работы SSD ощущается не только при копировании файлов с флешки на Mac или обратно; она влияет на общую скорость работы системы. Из-за особенностей строения чипов Silicon M скорость открытия приложений, работы браузера, перемещения по системе и даже включения компьютера на MacBook M2 256 Гб будет существенно ниже, чем у базового Air M1. И, в отличие от разницы в производительности чипов M1 и M2, низкую скорость работы SSD вы действительно почувствуете в бытовых задачах.У этой проблемы есть всего одно рещение: покупка MacBook Air M2 с памятью 512 Гб. Эти накопители имеют два чипа памяти по 256 Гб и работают в двухканальном режиме.по качеству SSD базовая версия MacBook Air M1 в два раза превосходит базовую версию MacBook Air M2.Ситуация любопытная: хотя Air M2 получил чуть более емкий аккумулятор, разряжается он немного быстрее, чем Air M1. Возможно, это связано с более производительным SoC, но факт остается фактом: независимо от того, какую модель вы выберете, уровень автономности будет практически идентичен.После выхода MacBook Air M2 компания Apple решила сохранить в продаже Air M1. Согласно официальному сайту, разница в стоимости между этими моделями составляет $200: Air M1 продается за $999, а Air M2 — за $1199.В России разница тоже есть. Прямо сейчас на «Яндекс Маркете» можно приобрести MacBook Air M1 от 70 000 рублей , а свежий MacBook Air M2 продается от 85 000 рублей . Даже в случае с базовой версией разница составляет 15 000 рублей.Однако не забудьте: с учетом пункта 8, чтобы ваш Air M2 работал как минимум не хуже, чем Air M1, придется приобрести версию с 512 Гб памяти, даже если вам не требуется такая емкость. Ищем MacBook Air M2 с 512 Гб и видим ценник от 100 000 рублей переплатить за MacBook Air M2 в России придется около 30 тысяч рублей.На мой взгляд, с выходом чипа Silicon M1 и MacBook Air на нём Apple задала настолько высокую планку, что перепрыгнуть её не удалось даже в 2022 году. Новый MacBook Air M2 получил новый SoC, новую веб-камеру, новый дизайн и новый дисплей, но при этом имеет серьезные недостатки : чип M2 греется и троттлит, а SSD в базовой версии (которую будет покупать большинство пользователей) серьезно уступает своему предшественнику.Стоит ли переплатить 30 тысяч рублей за новый внешний вид, небольшой прирост графической мощи и дополнительную строку на дисплее — решать только вам. От себя могу сказать следующее : приобретя MacBook Air (2020) с чипом Silicon M1 вы практически ничего не потеряете, но при этом получите бесспорно лучший ультрабук на рынке за 70 тысяч рублей.