iPhone 16 сделает то, к чему стремятся все смартфоны

Apple планирует внедрить технологию, которая сделает iPhone 16 практически безрамочным. Об этом рассказывает Macrumors.
Компания увеличит дисплей всей линейки iPhone 16 при помощи технологии Border Reduction Structure (BRS). Она позволит сделать рамки максимально тонкими за счет сворачивания внутренней медной проводки в более компактный корпус. Особенно это касается нижней части дисплея.
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Сообщается, что Apple уже пыталась внедрить BSR в предыдущие смартфоны, но прежняя система охлаждения не позволила сделать это и грозила смартфону перегревом. Теперь, когда компания улучшила теплоотдачу внутри корпуса, есть все шансы, что осенью мы увидим iPhone 16 с максимально тонкими рамками.
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