Apple сломала iCloud на своих девайсах

Фото: MacRumors



Синхронизация iCloud Drive стала работать некорректно после свежего обновления macOS. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, речь идет о macOS 14.4 Sonoma. Этот апдейт



Синхронизация iCloud Drive стала работать некорректно после свежего обновления macOS. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, речь идет о macOS 14.4 Sonoma. Этот апдейт ранее уже принес несколько проблем своим пользователям , а теперь обнаружилась еще одна — она касается синхронизации изменений файлов через облако Apple.



Многие владельцы Mac знают о возможности отката измененных файлов к предыдущим версиям. Это работает через iCloud Drive: во время редактирования копия файла с текущими изменениями автоматически сохраняется в облако и впоследствии её можно «достать» с помощью временной шкалы.



После установки macOS 14.4 пользователи жалуются, что данная система сломалась. Теперь вы рискуете потерять историю изменений файла, если удалите его из локального хранилища Mac, даже если файл останется в облаке. Единственным способом избежать этого бага является отключение опции «Оптимизировать хранилище Mac», но тогда вы лишаетесь удобства облачной синхронизации файлов.



Скорее всего, Apple уже готовит macOS 14.4.1 с исправлениями всех найденных проблем.