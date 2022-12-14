Итоги года: лучшие TWS-наушники 2022 года по версии iGuides

Близится завершение 2022 года, и мы продолжаем подводить рейтинговые итоги новейших наработок в индустрии электронных гаджетов. Предыдущие выпуски:

Нынешняя публикация — про наушники формата TWS, которые наша редакция сочла наиболее удачными и лучшими в этом году.Модель WF-1000XM4 от Sony обладает более компактным дизайном в сравнении с предшественником, что не сказалось на качестве звука и функциональных возможностях наушников, но сделало их более лёгкими, комфортными и эргономичными, что немаловажно для данной категории акустики. Наушники обладают активным шумодавом и поддерживают технологию DSEE Extreme, которая обеспечивает высокое звучание даже со сжатыми файлами благодаря эмуляции Hi-Res, а в аккомпанирующем приложении можно настроить характер звука с помощью эквалайзера. К недостаткам можно отнести разве что отсутствие поддержки кодека aptX (поскольку Sony использует собственные кодеки, в том числе ANC) и относительно небольшое время автономной работы.Для владельцев смартфонов Samsung модель Galaxy Buds 2 Pro несомненно является бескомпромиссным вариантом. Габариты этих наушников были уменьшены в сравнении с Galaxy Buds первого поколения, а качество звука и обработки сигнала, напротив, было улучшено до уровня именитых аудиобрендов, вроде Sennheiser. Обладателям устройств Samsung доступны эксклюзивные возможности, в том числе эмуляция сурраунд-звука и моментальное переключение от одного гаджета к другому. Зарядный кейс может заряжаться от беспроводной зарядки.У обладателей устройств Apple свой собственный фаворит — модель AirPods Pro 2, и дело тут не только в очень хорошем звуке, но и в разнообразных фирменных фичах, которые идеально встраивают эти наушники в экосистему Apple. Поддерживается быстрое подключение к источникам звука и переключение между ними, объёмное звучание, режим прозрачности, автоматическая синхронизация между устройствами, поиск через «Локатор», активное шумоподавление и многое другое. Второе поколение AirPods Pro стало более удобным из-за сменных амбушюр разных размеров, а встроенные сенсоры позволяют управлять громкостью жестами.Предыдущие модели Pixel Buds были не особо удачными, но инженеры Google учли все свои ошибки при разработке этих наушников. Скорость и простота сопряжения, качество звука, уровень шумодава, эргономичность — всё на высоте. В Pixel Buds Pro также задействованы передовые технологии, поддерживаемые новыми версиями Android, в том числе подключение одной пары наушников сразу к нескольким источникам звука (что почти не встречается у других производителей). В случае со смартфонами Pixel настройки наушников встроены непосредственно в систему.Наушники FreeBuds Pro 2 отличаются от большинства моделей наличием двойных драйверов (по два динамика в каждом наушнике), что даёт более глубокое и насыщенное звучание в расширенном звуковом диапазоне. В приложении можно настроить звук под свои предпочтения и включить или выключить шумодав, а зарядный кейс может заряжаться от беспроводных адаптеров стандарта Qi. К недостаткам можно отнести сложность настроек и излишне маркий корпус наушников.У Sennheiser почти не встречаются откровенно неудачные модели наушников, особенно в серии Momentum. Эта модель чуть легче и компактнее предыдущей, но звук по-прежнему очень хорош, а ощущения от качества материалов и сборки самих наушников и зарядного кейса самые положительные. Кейс теперь поддерживает беспроводную зарядку, у наушников появились фиксаторы для более надёжного крепления на ушах, а в мобильном приложении можно поиграться с эквалайзером и настройками уровня шумоподавления. Поддерживаются звуковые кодеки на любой вкус: AAC, SBC, AptX и AptX Adaptive.Новый бренд Nothing от создателей OnePlus в этом году залетел на рынок с новой моделью, которая выгодно выделяется дизайном на фоне всего остального. Удобство использования, качество звука и шумодав — всё это на уровне гораздо более именитых брендов. С такими наушниками вы тоже будете выделяться из толпы.

В нашем телеграм-канале вы можете проголосовать за наушники, выпущенные в 2022 году, которые вы считаете лучшими. Результаты мы подведём ближе к 2023 году.