Бывший разработчик «ВКонтакте» Андрей Гоглев запустил соцсеть Ton.Place. Она создана на базе блокчейн-сети TON, которая изначально разрабатывалась командой разработчиков Telegram во главе с Павлом Дуровым.
Главная особенность Ton.Place заключается в том, что почти за все действия в этой соцсети нужно платить криптовалютой Toncoin. Часть контента доступна бесплатна (например, комментарии), а для просмотра записей целиком, публикации собственных постов и переписки с другими людьми необходимо оформить подписку, которая стоит 2 монеты в месяц (по текущему курсу это около 400 рублей).
Пользователи Ton.Place могут зарабатывать монеты: контент монетизируется за счёт подписок, автор ежедневно получает выплату в зависимости от количества просмотров и лайков. Также предусмотрена реферальная система, благодаря которой можно получать 2,5% от расходов приведённых по ссылке пользователей. Ton.Place берёт с выплат пользователям комиссию 10%, а также взимает 0,02 Toncoin (около 4 рублей) за каждую трансакцию. К примеру, вот моя реферальная ссылка, на которой я надеюсь заработать миллионы долларов.
За первые сутки в Ton.Place зарегистрировалось более двадцати тысяч человек. Некоторые из них проводят розыгрыш денег среди своих подписчиков.
К этом проекту не имеет прямого отношения компания TON Foundation, занимающаяся развитием и поддержкой блокчейна TON, и уж тем более Telegram. Соцсеть основана на открытой блокчейн-сети, доступ к которой имеет любой разработчик.
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