



Не секрет, что спрос на видеокарты напрямую зависит от курса криптовалют, которые можно добывать на компьютере. Чем прибыльнее майнинг, тем востребованнее видеокарты и тем они дороже.



Казалось бы, при падении курсов популярных криптовалют цены на топовые видеокарты должны были снизиться? Нет, этого не произошло, более того — иногда цены бьют рекорды. Так, к примеру, GeForce RTX 3090 продаётся на Ebay в четыре раза дороже рекомендованной стоимости — более чем за 6300 долларов (475 тысяч рублей).









Бывшую в употреблении ферму, собранную из шести видеокарт, можно купить за 16 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей). Причём в этой ферме всего две топовые видеокарты (GeForce RTX 3090 Founders Edition и MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X), а остальные хотя и мощные, но не самые высокопроизводительные (одна MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio, две GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition и одна Asus GeForce RTX 3060 Ti ROG Strix LHR).







Если брать эти видеокарты по рекомендованным ценам, такая покупка обошлась бы всего в 3900 долларов (около 290 тысяч рублей). Её производительность составляет 450 мегахэшей в секунду, то есть в случае с Ethereum в сутки она приносит около 20 долларов, а в месяц около 600 долларов (примерно 45 тысяч рублей). При неизменном курсе эта ферма окупится через два с лишним года (хотя могла бы всего за 6,5 месяцев).







