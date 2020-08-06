Компания Apple продаёт колёсики для компьютера Mac Pro за 699 долларов (в России за 69 990 рублей), поэтому нет ничего удивительного в том, что умельцы наладили выпуск более дешёвого аналога. Компания OWC представила аналогичный аксессуар, который будет стоить 249 долларов (примерно 18 тысяч рублей), а сейчас временно продаётся со скидкой за 199 долларов (около 14,5 тысяч рублей).
В отличие от оригинала, колёсики OWC Rover Pro надеваются поверх ножек компьютера. Чтобы устройство не укатилось, можно воспользоваться блокираторами, которые входят в комплект. Установка колёсиков и блокираторов, по словам производителя, занимает пару минут. Кстати, у оригинальной модели за 699 долларов никакой блокировки нет.
По очевидной причине OWC не стала делать полную копию колёсиков Apple — в этом случае компания рисковала бы столкнуться с иском, но даже отдалённый аналог может вызвать недовольство со стороны Apple. Впрочем, более ушлые и менее законопослушные производители в скором времени наверняка наладят выпуск похожих колёсиков, которые будут стоить ещё дешевле.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru