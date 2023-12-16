Lenovo представила уникальный 3D-монитор — он делает любое изображение объемным без очков

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ThinkVision 27 «оживляет» двумерное изображение в режиме реального времени, а для его работы необходимо соблюдать минимальные системные требования.Устройство представили на выставке IFA 2023. Со слов компании, 3D-монитор проецирует сразу два изображения, одно из которых приходится на переключаемую линзу. Она отслеживает движение глаз и смещает картинку, что бы та не двоилась на экране. Так создается четкий стереоскопический эффект глубины. При этом, чтобы увидеть объемное изображение не нужны дополнительные аксессуары, вроде очков, что выдают в кинотеатрах для просмотра фильмов в 3D-формате.Просто так подключить монитор к ПК и наслаждаться «ожившей» картинкой не выйдет. Для корректной работы ThinkVision 27 потребуется система на Windows 10 или 11, процессор Intel Core i5-7400, видеокарта Nvidia GeForce GTX 1050, 50 ГБ на жестком диске и 8 ГБ оперативной памяти.Что касается возможностей отображения, то согласно цифре в названии, устройство снабдили 27-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2160×3840 точек для 2D-эффекта и 1920×2160 для объемного изображения. Также заявлены пиковый уровень яркости 310 нит, поддержка HDR и 99% уровень цветового охвата по стандарту DCI-P3 и Adobe RGB.В комплекте с ThinkVision 27 поставляется USB-хаб с 4 портами USB-A, три USB-C, два HDMI и Display Port.Новинка станет доступна в феврале 2024 года по цене $2999 (271 тыс руб).