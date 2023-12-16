Lenovo представила уникальный 3D-монитор — он делает любое изображение объемным без очков

Артем
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ThinkVision 27 «оживляет» двумерное изображение в режиме реального времени, а для его работы необходимо соблюдать минимальные системные требования.

Устройство представили на выставке IFA 2023. Со слов компании, 3D-монитор проецирует сразу два изображения, одно из которых приходится на переключаемую линзу. Она отслеживает движение глаз и смещает картинку, что бы та не двоилась на экране. Так создается четкий стереоскопический эффект глубины. При этом, чтобы увидеть объемное изображение не нужны дополнительные аксессуары, вроде очков, что выдают в кинотеатрах для просмотра фильмов в 3D-формате.

Просто так подключить монитор к ПК и наслаждаться «ожившей» картинкой не выйдет. Для корректной работы ThinkVision 27 потребуется система на Windows 10 или 11, процессор Intel Core i5-7400, видеокарта Nvidia GeForce GTX 1050, 50 ГБ на жестком диске и 8 ГБ оперативной памяти.

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Что касается возможностей отображения, то согласно цифре в названии, устройство снабдили 27-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2160×3840 точек для 2D-эффекта и 1920×2160 для объемного изображения. Также заявлены пиковый уровень яркости 310 нит, поддержка HDR и 99% уровень цветового охвата по стандарту DCI-P3 и Adobe RGB.

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В комплекте с ThinkVision 27 поставляется USB-хаб с 4 портами USB-A, три USB-C, два HDMI и Display Port.

Новинка станет доступна в феврале 2024 года по цене $2999 (271 тыс руб).
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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

Dmitriy
+812
Dmitriy
А поскольку у людей два глаза, и между ними есть расстояние, то описанная технология будет вызывать только самые странные ощущения плывущей картинки. Ибо описанная технология подойдет циклопу, не более.
Про углы обзора этой поделки вообще говорит не стоит.
час назад в 13:44
#
+790
Paspartu Dmitriy
На выставке побывали?
час назад в 14:25
#
+262
Gandalf2021 Dmitriy
Этого новоявленного кулибина, знающего все тонкости современных технологий 3D, физике сам Ломоносов учил, сразу оттуда из ХVIII века и лично ему сказал, что таких мониторов быть не может…
3 минуты назад
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