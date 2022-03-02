Вечером 1 марта компания Apple перестала принимать заказы на смартфоны и другие устройства в своём российском интернет, а затем официально подтвердила приостановку продаж в РФ в связи с ситуацией на Украине. 2 марта интернет-магазин Apple в России был закрыт.

В приложении Apple Store и на сайте apple.com/ru/shop показано сообщение «Магазин Apple Store в данный момент закрыт», посмотреть информацию об устройствах невозможно. В остальных странах продажа устройств Apple продолжается.

Поставки устройств Apple в Россию по всем экспортным каналам были прекращены на прошлой неделе. Сейчас российские магазины распродают остатки устройств, после чего продукция Apple может исчезнуть из продажи. 2 марта часть магазинов сети re:Store оказалась закрыта, её сотрудники, по слухам, отправлены в неоплачиваемый отпуск на неизвестный срок.


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