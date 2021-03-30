С внешней стороны — диагональ 6,52 дюйма, плоская OLED-матрица, частота обновления 90 Гц

С внутренней стороны — диагональ 8,01 дюйма, гибкая OLED-матрица, 2480×1860 пикселей, соотношение сторон 4:3, яркость до 900 нит, поддержка Dolby Vision

Процессор Qualcomm Snapdragon 888 со встроенным 5G-модемом

12 или 16 ГБ оперативной памяти

Накопитель 256 или 512 ГБ

Аккумулятор ёмкостью 5020 мАч с 67-ваттной зарядкой (от 0 до 100% за 37 минут)

Главный сенсор — 108 Мп (Samsung HMX)

Вспомогательный ультраширокий 13-мегапиксельный сенсор

Модуль телефото с 3-кратным оптическим и 30-кратным гибридным зумом







Компания Xiami возродила изрядно подзабытую линейку Mix и представила первый в своей истории складной смартфон. Он получил название Mi Mix Fold и выполнен в форм-факторе блокнота, как Samsung Galaxy Z Fold и Huawei Mate X2. В сложенном состоянии он похож на обычный смартфон (только заметно толще), а в раскрытом превращается в миниатюрный планшет.Mi Mix Fold обладает двумя экранами:По заявлению Xiaomi, гибкая OLED-матрица выдержит до 200 тысяч циклов закрытия и раскрытия, чего должно хватить на несколько лет беспроблемного пользования смартфонов.Внутри Mi Mix Fold топовая начинка:Возможности камеры тоже впечатляют:Xiaomi принимает предзаказы на Mi Mix Fold с сегодняшнего дня, а первые поставки покупателям намечены на 16 апреля. Самое интересное — цены: от 9999 юаней (около 1520 долларов или 115 тысяч рублей) за базовую модель с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем 256 ГБ до 12999 юаней за версию с 16 ГБ ОЗУ, накопителем 512 ГБ и керамическим корпусом. Будет ли этот смартфон поставляться в другие страны, пока неизвестно.