Microsoft позиционирует Windows 11 как полную переработку своей операционной системы, в частности, с точки зрения дизайна. Это заставляет некоторых пользователей волноваться насчет ее стабильности. Такое уже было: пример — Windows Vista, приведшая к снижению производительности.Microsoft пытается избежать этого в Windows 11. Об этом рассказал глава платформы для разработчиков Windows Кевин Галло.Он принял участие в сеансе вопросов и ответов, чтобы объяснить некоторые дизайнерские решения, лежащие в основе материала Мика, и их влияние на мощность компьютеров. «Производительность действительно является для нас главным приоритетом, и мы хотим, чтобы все эти новые возможности работали быстро и не снижвли скорость работы операционной системы», — сказал Галло. — «Например, материал Микка был специально разработан для устройств с более высокими характеристиками по сравнению, например, с полупрозрачным интерфейсом Acrylic».Плавный дизайн компании можно увидеть во всех встроенных приложениях и операционной системе. Скругленные углы, тени, эффект прозрачности — одни из немногих. В рамках нового дизайна в Windows 11 используется материал под названием Микка. Он создает эффект наслоения в зависимости от фона рабочего стола. Например, светлый фон изменит окна приложения на более светлый оттенок, а более темный фон — наоборот.