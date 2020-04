Компания Motorola возвращается во флагманский сегмент со своими новыми смартфонами Edge и Edge Plus. Устройства могут похвастаться почти всеми необходимыми функциями, которые ожидают пользователи от премиальной модели за разумную стоимость.Edge Plus оснащается 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц, флагманским процессором Snapdragon 865, поддержкой сетей пятого поколения 5G по стандарту mmWave, мощной батареей на 5 000 мАч, а также не обошлось без 3,5 мм разъема для наушников. Модуль камеры состоит из трех объективов с основным сенсором на 108 мегапикселей.Этот впечатляющий список характеристик выглядит особенно необычно, когда речь заходит о компании, которая в последние несколько лет занималась производством бюджетных устройств.Среди всех смартфонов Motorola модель Edge Plus получила самый большой 6,7-дюймовый дисплей с загнутыми гранями. Несмотря на то, что такие экраны не являются чем-то новым и революционным, производитель делает акцент именно на этой особенности, поскольку это дисплей с конструкцией «водопад». По словам компании, угол наклона загнутых краев составляет почти 90 градусов.В своем новом флагмане Motorola решила задействовать загнутые края дисплея по максимуму. С помощью этой особенности конструкции компания реализовала управление жестами. Помимо этого, грани используются для отображения различных уведомлений и уровня заряда батареи.Еще одна очень важная особенность Edge Plus — это камера с сенсором на 108 мегапикселей. Также сообщается о возможности снимать видео с разрешением 6K.Телеобъектив с разрешением 8 МП оснащен системой оптической стабилизации и 3-кратным оптическим зумом. Сверширокоугольный объектив с разрешением 16 МП получил поддержку функции макросъемки. Также имеется датчик ToF для портретного режима и 25-мегапиксельная фронтальная камера.Что касается обычной версии Edge, это устройство получило такую же конструкцию корпуса с 6,7-дюймовым экраном, а вот начинка была немного упрощена.Обычный Edge оснащен процессором Snapdragon 765, аккумулятором на 4 500 мАч, 4 гигабайтами оперативной памяти и хранилищем на 128 ГБ, в то время как у Edge Plus 12/256 ГБ в базовой конфигурации. Помимо этого, версия без плюса в названии получила более простую камеру. Модуль оборудован 64-мегапиксельным основным датчиком, 8-мегапиксельным телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом без системы оптической стабилизации, а сверширокоугольный объектив с разрешением на 16 МП и датчик ToF такие же, как в Plus.