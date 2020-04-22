Edge Plus оснащается 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц, флагманским процессором Snapdragon 865, поддержкой сетей пятого поколения 5G по стандарту mmWave, мощной батареей на 5 000 мАч, а также не обошлось без 3,5 мм разъема для наушников. Модуль камеры состоит из трех объективов с основным сенсором на 108 мегапикселей.
Этот впечатляющий список характеристик выглядит особенно необычно, когда речь заходит о компании, которая в последние несколько лет занималась производством бюджетных устройств.
Среди всех смартфонов Motorola модель Edge Plus получила самый большой 6,7-дюймовый дисплей с загнутыми гранями. Несмотря на то, что такие экраны не являются чем-то новым и революционным, производитель делает акцент именно на этой особенности, поскольку это дисплей с конструкцией «водопад». По словам компании, угол наклона загнутых краев составляет почти 90 градусов.
В своем новом флагмане Motorola решила задействовать загнутые края дисплея по максимуму. С помощью этой особенности конструкции компания реализовала управление жестами. Помимо этого, грани используются для отображения различных уведомлений и уровня заряда батареи.
Еще одна очень важная особенность Edge Plus — это камера с сенсором на 108 мегапикселей. Также сообщается о возможности снимать видео с разрешением 6K.
Пример съемки на Motorola Edge Plus
Телеобъектив с разрешением 8 МП оснащен системой оптической стабилизации и 3-кратным оптическим зумом. Сверширокоугольный объектив с разрешением 16 МП получил поддержку функции макросъемки. Также имеется датчик ToF для портретного режима и 25-мегапиксельная фронтальная камера.
Что касается обычной версии Edge, это устройство получило такую же конструкцию корпуса с 6,7-дюймовым экраном, а вот начинка была немного упрощена.
Обычный Edge оснащен процессором Snapdragon 765, аккумулятором на 4 500 мАч, 4 гигабайтами оперативной памяти и хранилищем на 128 ГБ, в то время как у Edge Plus 12/256 ГБ в базовой конфигурации. Помимо этого, версия без плюса в названии получила более простую камеру. Модуль оборудован 64-мегапиксельным основным датчиком, 8-мегапиксельным телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом без системы оптической стабилизации, а сверширокоугольный объектив с разрешением на 16 МП и датчик ToF такие же, как в Plus.
Примеры съемки на Motorola Edge
Тем не менее, у обычного Edge имеется одно очень важное преимущество перед моделью Edge Plus — он будет доступен для всех желающих, в то время как «плюс» будет эксклюзивным устройством оператора Verizon в США. Этот факт немного сбивает с толку, поскольку сложилось ощущение, что Motorola пытается вернуться во флагманский сегмент, но в то же время ограничивает продажи своего главного флагмана только одним оператором на американском рынке.
Стоит отметить, что у обычного Edge тоже имеется поддержка сетей пятого поколения 5G, но только в частотном диапазоне до 6 ГГц. Motorola Edge Plus будет доступен уже 14 мая в сетях оператора Verizon по цене 999 долларов, а продажи обычного Edge должны начаться этим летом. Его стоимость производитель пока не обозначил.
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Хотя мото в свое время такие смартфоны выдавала ммм, все нулевые с ними гонял)