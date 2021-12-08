



Компания Razer выпустила новый аксессуар для геймеров — вентилятор Razer Phone Cooler Chroma. Он предназначен для хардкорных любителей играть на смартфонах (а таких явно не меньше, чем консольщиков и ПК-бояр).



Razer Phone Cooler Chroma выпущен в двух версиях. Первая оснащена магнитами для крепления к смартфонам Apple, обладающим поддержкой технологии MagSafe. Вторая предназначена для любых других смартфонов и крепится к корпусу устройства с помощью специальных фиксаторов.







Несмотря на то, что Razer Phone Cooler Chroma нацелен на мобильных геймеров, у него нет собственного аккумулятора, поэтому он питается через порт USB Type-C от адаптера питания, портативного зарядного устройства, компьютера, ноутбука или самого смартфона. У такого решения есть и положительные стороны: вентилятор не разрядится, поэтому всегда готов к работе, и может прослужить дольше аккумуляторных моделей (ведь батареи деградируют со временем и требуют замены, а найти аккумулятор для устройства, выпущенного несколько лет назад, бывает очень сложно). Кроме того, аккумулятор добавил бы к весу кулера несколько десятков грамм, а это лишнее, поскольку при продолжительной игре на смартфоне затекают руки, и чем тяжелее устройство, тем быстрее это произойдёт.



Razer Phone Cooler Chroma оснащён вентилятором с семью лопастями, которые вращаются со скоростью до 6400 оборотов в минуту, а также пассивным алюминиевым радиатором, который отводит лишнее тепло от корпуса смартфона. Самое красивое в нём — настраиваемая RBG-подсветка с 12 светодиодами.



Razer Phone Cooler Chroma продаётся на сайте Razer за $59,99, но к сожалению прямой доставки за пределы США не предусмотрено.







