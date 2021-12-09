На AliExpress продолжается новогодняя распродажа. В рамках этой акции можно успеть приобрести консоль Xbox Series S с приятной скидкой.
Мы подробно рассказывали об этой консоли в обзоре. Если кратко, это отличный вариант для начинающих геймеров, а также для пользователей, которым неважно разрешение 4K и близка философия сервиса Game Pass.
Xbox Series S работает на чипе AMD RDNA 2 с мощностью 4 терафлопса. Объем оперативной памяти составляет 10 ГБ, а SSD-накопителя — 512 ГБ. Кстати хранилище можно увеличивать с помощью специальных карт или внешнего жесткого диска.
Стоимость Xbox Series S на AliExpress без скидки составляет 30 680 рублей, а если применить промокод NOVIY3000 получится прайс 27 680 р. Таким образом можно сделать себе достойный подарок к Новому Году, с которым будет чем скрасить досуг на праздничных каникулах. Кстати, вот тут мы публиковали список полезных промокодов, которые пригодятся на распродаже.
Купить Xbox Series S на AliExpress
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