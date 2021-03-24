Компания Xiaomi открыла бета-тест оболочки MIUI российским пользователям. В ближайшее время они начнут получать стабильные тестовые сборки MIUI 12.5.
В программе бета-тестирования MIUI участвуют следующие модели смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco:
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10T
- Xiaomi 10T Pro
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9T
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi 9 Lite
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9
- Redmi 9
- Redmi 9C
- Redmi 9C NFC
- Redmi 9A
- Redmi 7A
- Redmi 8
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8T
- Redmi 9T
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi 8A
- Redmi 7
- Redmi Note 7S
- Poco F2 Pro
- Poco M3
- Poco X3 NFC
Для регистрации в программе бета-теста нужно перейти на сайт Xiaomi и заполнить небольшую анкету. В процессе регистрации ас попросят указать идентификатор аккаунта Mi и IMEI-идентификатор смартфона (их можно найти в настройках). Также потребуется убедиться, что на смартфон установлена российская прошивка. Для этого нужно зайти в «Настройки» -> «Об устройстве» и сверить буквы в версии MIUI (MI — глобальная, IN — индийская, EU — европейская, RU — российская).
Срок подачи заявки — до 15 апреля 2021 года. Обновления будут приходить на смартфон по Wi-Fi как официальные апдейты. При их установке данные на устройстве не будут уничтожаться. Участникам программы бета-тестирования рекомендовано периодически делать бэкапы важных данных и отправлять через форму обратной связи жалобы на проблемы предложения по улучшению работы и интерфейса оболочки.
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