MIUI 12

Компания Xiaomi открыла бета-тест оболочки MIUI российским пользователям. В ближайшее время они начнут получать стабильные тестовые сборки MIUI 12.5.

В программе бета-тестирования MIUI участвуют следующие модели смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco:

  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10T
  • Xiaomi 10T Pro
  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9T
  • Xiaomi Mi 9T Pro
  • Xiaomi Mi Note 10
  • Xiaomi Mi Note 10 Lite
  • Xiaomi Mi 9 SE
  • Xiaomi Mi 9 Lite
  • Redmi Note 8 Pro
  • Redmi Note 9S
  • Redmi Note 9
  • Redmi 9
  • Redmi 9C
  • Redmi 9C NFC
  • Redmi 9A
  • Redmi 7A
  • Redmi 8
  • Redmi Note 8
  • Redmi Note 8T
  • Redmi 9T
  • Redmi Note 10 Pro
  • Redmi 8A
  • Redmi 7
  • Redmi Note 7S
  • Poco F2 Pro
  • Poco M3
  • Poco X3 NFC

Для регистрации в программе бета-теста нужно перейти на сайт Xiaomi и заполнить небольшую анкету. В процессе регистрации ас попросят указать идентификатор аккаунта Mi и IMEI-идентификатор смартфона (их можно найти в настройках). Также потребуется убедиться, что на смартфон установлена российская прошивка. Для этого нужно зайти в «Настройки» -> «Об устройстве» и сверить буквы в версии MIUI (MI — глобальная, IN — индийская, EU — европейская, RU — российская).

Срок подачи заявки — до 15 апреля 2021 года. Обновления будут приходить на смартфон по Wi-Fi как официальные апдейты. При их установке данные на устройстве не будут уничтожаться. Участникам программы бета-тестирования рекомендовано периодически делать бэкапы важных данных и отправлять через форму обратной связи жалобы на проблемы предложения по улучшению работы и интерфейса оболочки.


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