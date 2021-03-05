Компания Xiaomi тестирует китайскую версию обновления MIUI 12.5 и пока не выпустила глобальную бету, однако умельцы с сайта Xiaomi.eu адаптировали этот апдейт для устройств за пределами Китая.
Энтузиасты подготовили обновлённую бета-прошивку MIUI 12.5 для нескольких десятков моделей Xiaomi, Redmi и Poco, в основном флагманских и среднего уровня. В большинстве случаев оболочка содержит Android 11, но есть несколько сборок на базе Android 10.
В неофициальную прошивку добавлены дополнительные языки, помимо китайского и английского (включая русский), а также сервисы и приложения Google, которых нет в оригинале. Встроенные приложения, предназначенные исключительно для Китая, были вырезаны, поскольку они бесполезны для жителей других стран.
Установить прошивку можно вручную через кастомное рекавери TWRP. Ссылки на все необходимые файлы выложены на форуме Xiaomi.eu. Если вы не знаете, как перепрошивать смартфоны таким образом, лучше не экспериментировать, поскольку довольно высок шанс получить «кирпич» или глючное устройство, а также лишиться гарантии, если она ещё действует. Также стоит иметь в виду, что при такой перепрошивке со смартфона удаляются все данные (включая пользовательские файлы, приложения и настройки), и он сбрасывается к заводскому состоянию.
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