Следующее поколение MacBook Air удивит многообразием расцветок корпуса, подобно iMac 2021. Об этом сообщил инсайдер Джон Проссер, известный прогнозами в отношении Apple.Он опубликовал видео, на котором показал рендеры нового поколения ноутбуков. Там они предстали в семи цветах: зеленом, желтом, оранжевом, розовом, сиреневом, серебристом и голубом.Другое изменение корпуса — ноутбук станет более тонким. Также есть вероятность, что рамка экрана станет тоньше, об этой особенности корпуса информации меньше. Изменятся и ножки корпуса. У актуального поколения стоят четыре круглые, у новой модели будут две прямоугольные.Ноутбук будет работать на процессоре M2. Это второе поколение чипов Apple Silicon, разработанных для компьютеров и планшетов на базе архитектуры ARM. MacBook Air последнего поколения вошел в тройку первых устройств, получивших первое поколение этих процессоров M1.В апреле этого года Apple представила обновленный iMac. Компьютер получил переосмысленный корпус, одним из изменений стало добавление нескольких вариантов расцветок: синей, зеленой, розовой, серебристой, желтой, оранжевой и фиолетовой.