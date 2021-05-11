Следующее поколение MacBook Air удивит многообразием расцветок корпуса, подобно iMac 2021. Об этом сообщил инсайдер Джон Проссер, известный прогнозами в отношении Apple. 

Он опубликовал видео, на котором показал рендеры нового поколения ноутбуков. Там они предстали в семи цветах: зеленом, желтом, оранжевом, розовом, сиреневом, серебристом и голубом. 

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Другое изменение корпуса — ноутбук станет более тонким. Также есть вероятность, что рамка экрана станет тоньше, об этой особенности корпуса информации меньше. Изменятся и ножки корпуса. У актуального поколения стоят четыре круглые, у новой модели будут две прямоугольные. 

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Ноутбук будет работать на процессоре M2. Это второе поколение чипов Apple Silicon, разработанных для компьютеров и планшетов на базе архитектуры ARM. MacBook Air последнего поколения вошел в тройку первых устройств, получивших первое поколение этих процессоров M1. 

В апреле этого года Apple представила обновленный iMac. Компьютер получил переосмысленный корпус, одним из изменений стало добавление нескольких вариантов расцветок: синей, зеленой, розовой, серебристой, желтой, оранжевой и фиолетовой. 


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