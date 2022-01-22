Аналитики Midia Research опубликовали топ-8 самых популярных стриминговых сервисов в мире во втором квартале 2021 года. В рейтинг вошла Яндекс.Музыка.

Топ-7 платформ выглядит так:

Spotify (31%)

Apple Music (15%)

Amazon Music (13%)

Tencent Music (13%)

YouTube Music (8%)

NetEase (6%)

Deezer (2%)

Другие (10%)

В 2021 году Яндекс.Музыка удвоила свою базу клиентов, что позволило ей догнать по этому показателю французский сервис Deezer и выдать 2% от общего числа подписчиков на стриминговые сервисы. Лидером остается Spotify, за ним идут Apple Music и Amazon Music.

Ранее Spotify отложил выход формата HiFi. Это альтернатива Lossless Audio в Apple Music. Срыв дедлайна как раз может быть связан с конкуренцией с Apple. Компания пересматривает стратегию развития на рынке.





