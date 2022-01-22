Аналитики Midia Research опубликовали топ-8 самых популярных стриминговых сервисов в мире во втором квартале 2021 года. В рейтинг вошла Яндекс.Музыка.
Топ-7 платформ выглядит так:
Spotify (31%)
Apple Music (15%)
Amazon Music (13%)Tencent Music (13%)
YouTube Music (8%)
NetEase (6%)
Deezer (2%)
Другие (10%)
В 2021 году Яндекс.Музыка удвоила свою базу клиентов, что позволило ей догнать по этому показателю французский сервис Deezer и выдать 2% от общего числа подписчиков на стриминговые сервисы. Лидером остается Spotify, за ним идут Apple Music и Amazon Music.
Ранее Spotify отложил выход формата HiFi. Это альтернатива Lossless Audio в Apple Music. Срыв дедлайна как раз может быть связан с конкуренцией с Apple. Компания пересматривает стратегию развития на рынке.
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