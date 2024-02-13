«Нокла» вернулась. На Wildberries и Ozon появились поддельные кнопочные телефоны

Александр

Уход иностранных брендов развязал руки продавцам подделок. Сомнительные товары можно встретить почти на всех маркетплейсах, и никто этого не стесняется — указание фейковости есть даже в описании товаров или продавец напрямую говорит об этом в разделе ответов на вопросы.



К примеру, на Wildberries и Ozon продаются поддельные телефоны Nokia по цене примерно в три раза дешевле оригинала. Качество соответствует цене: телефон обычно приходит в рваной коробке и весь исцарапанный (причём не только экран, но и корпус). Он не видит SIM-карты некоторых операторов, а иногда просто не заряжается и не включается или ломается спустя несколько дней.



Встречаются довольно забавные отзывы покупателей. Например, у одного уже есть такой телефон, только в оригинальном исполнении, но он перестал держать заряд. Подделка сгодилась только для того, чтобы вынуть из неё аккумулятор и вставить в старый аппарат (хотя её можно было бы приобрести отдельно).

В описаниях к некоторым фейковым телефонам указано, что они не работают с SIM-картами Yota, Tele2 и «СберМобайл». Это объясняется тем, что производитель сэкономил на модуле связи и установил лишь модем 2G, из-за чего у телефона нет поддержки 3G и LTE, которые в основном используются в России.
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Комментарии

+14
godspell
Автор вы лепите Горбатого. Какие маркетплейсы указывают что товар фейковый? Они на оборот все это скрывают и в вопросах к продавцу пишут, что это оригинальный товар и есть все соответсвующие документы и ввезены официально. Кстати политика указанная в маркетплейсах говорит, что площадка должна выявлять и наказывать недобросовестных продавцов за подделки, вплоть до блокировки. Но всем все понятно, это только слова, они рубят бабло и на это им все равно. Тот же Озон 70% фейковых товаров, начиная с продуктов и т.д.
Сегодня в 10:08
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–20
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И с этими барышами никто не борется и не банят… с поддельными сертификатами на продажу.
Сегодня в 10:50
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