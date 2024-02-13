«Нокла» вернулась. На Wildberries и Ozon появились поддельные кнопочные телефоны

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Уход иностранных брендов развязал руки продавцам подделок. Сомнительные товары можно встретить почти на всех маркетплейсах, и никто этого не стесняется — указание фейковости есть даже в описании товаров или продавец напрямую говорит об этом в разделе ответов на вопросы.К примеру, на Wildberries и Ozon продаются поддельные телефоны Nokia по цене примерно в три раза дешевле оригинала. Качество соответствует цене: телефон обычно приходит в рваной коробке и весь исцарапанный (причём не только экран, но и корпус). Он не видит SIM-карты некоторых операторов, а иногда просто не заряжается и не включается или ломается спустя несколько дней.Встречаются довольно забавные отзывы покупателей. Например, у одного уже есть такой телефон, только в оригинальном исполнении, но он перестал держать заряд. Подделка сгодилась только для того, чтобы вынуть из неё аккумулятор и вставить в старый аппарат (хотя её можно было бы приобрести отдельно).В описаниях к некоторым фейковым телефонам указано, что они не работают с SIM-картами Yota, Tele2 и «СберМобайл». Это объясняется тем, что производитель сэкономил на модуле связи и установил лишь модем 2G, из-за чего у телефона нет поддержки 3G и LTE, которые в основном используются в России.