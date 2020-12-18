





В сети появились пресс-снимки смартфонов Samsung Galaxy S21 Ultra. Снимки опубликовал поставщик многочисленных утечек Эван Бласс на своём сайте Voice.Устройство показали в двух цветовых решениях — Phantom Silver (серебристый) и Phantom Black (чёрный). Судя по изображениям, гаджет оснащается экраном Infinity-O с отверстием под фронтальную камеру по центру в верхней части дисплей, если верить предыдущим утечкам, его размер составит 6,8 дюйма.Массивный модуль камеры содержит 5 объективов, среди которых основной датчик на 108 МП, 12-мегапиксельная ультраширокоугольная линза, телевик с 10-кратным зумом на 10 МП, объектив с тройным увеличением на 10 МП и, возможно, сенсор ToF.Также ранее сообщалось, что устройство получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. В зависимости от региона Galaxy S21 будет поставляться с процессором Snapdragon 888 или Exynos 2100.