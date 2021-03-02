Компания AnTuTu составила обновлённый рейтинг флагманских смартфонов. Одним из его лидеров стал представленный недавно Redmi K40 Pro, обогнавший гораздо более дорогой смартфон Xiaomi Mi 11.
На первом месте оказался iQOO 7, набравший 726 939 баллов, второе место занял Vivo X60 Pro+ c 726 925 баллами, а третья позиция у недорого флагмана Redmi K40 Pro, набравшего 718 434 балла.
Ниже расположились Xiaomi Mi 11, Huawei Mate 40 Pro и Galaxy S21 Ultra 5G. Примечательно, что шестое место в этом рейтинге заняла базовая модель Redmi K40, которая в Китае будет продаваться всего за 1999 юаней (это примерно 22 800 рублей в пересчёте на российскую валюту).
Можно заметить, что лидирующие позиции в рейтинге AnTuTu занимают в основном смартфоны с процессором Qualcomm Snapdragon 888, хотя среди них затесалась модель Huawei с чипом Kirin 9000. В топ также попали устройства, в которые установлен субфлагманский чип Snapdragon 870 и постепенно теряющий актуальность, но всё ещё показывающий отличные результаты Snapdragon 865.
В рейтинг попали смартфоны, которые тестировались в бенчмарке AnTuTu с 1 по 28 февраля 2021 года. Для каждой модели сделано не менее тысячи тестов, причём в таблице учитываются не максимальные, а средние показатели производительности. Смартфоны с меньшим количеством тестов (например, те, что ещё находятся на стадии разработки и проходят испытания) в рейтинг не попадают.
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