

Мы привыкли, что геймерские ноутбуки создаются исключительно для игр. Это логично, но их технический потенциал не ограничивается запуском самых новых и требовательных тайтлов, которые не пойдут на ультрабуки, и тем не менее, производители не осмысляют остальные возможности этих устройств.



Геймерские ноутбуки идеально подходят для создания и редактирования контента: обработки фото, видео, звука. При этих сценариях огромный портативный корпус с топовыми процессором и видеокартой даже более логичны, чем в случае с играми. Геймерам редко нужна портативность, тогда как в случае с работой таких ситуаций масса, простейший пример — редактирование файлов в дороге.



К нам на обзор попал ASUS ROG G14 AW SE. Это игровой ноутбук, также ориентированный на создание и обработку музыки. Звучит необычно, но после знакомства с ним вы поймете, этом есть логика, и идея удачная. Для большей узнаваемости ROG организовала коллаборацию с музыкальным продюсером и диджеем Аланом Уокером.





Алан Уокер — англо-норвежский музыкант известен синглом Faded, на YouTube он собрал 3 млрд просмотров. Он также принимал участие в записи официального саундтрека к таким играм, как PUBG Mobile и Death Stranding.

Дизайн: бодрый геймбук с подсветкой











Экран

Клавиатура, аксессуары, порты











1 x USB3.2 Gen2 Type-C с DisplayPort 1.4 и Power Delivery

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C

2x USB 3.2 Gen1 Type-A

1x HDMI 2.0

1x 3,5 мм

1x Kensington Lock

Производительность и автономность













Интересна система охлаждения. Специальная форма лопастей вентиляторов n-Blade оптимизирована для снижения шума при работе в ультратонком корпусе. Вместо стандартных 83 одинаковых лопастей в вентиляторах модели Zephyrus G14 AW SE используется 81 лопасть с длиной, варьирующейся от 50 до 51,2 мм. Различная длина лопастей снижает шум работы вентиляторов, но практически не влияет на силу воздушных потоков. Даже в режиме Turbo громкость работы системы активного охлаждения ноутбука Zephyrus G14 не превышает 45 дБ.



На практике заявленные характеристики оправдывают себя. Я играл в «Ведьмака» без наушников, и кулера не мешали слышать звуки и музыкальное сопровождение игры. Они слышны, но работают настолько тихо, что при погружении в процесс их не замечаешь.

Итог



ASUS ROG G14 AW SE — логичная попытка развить направление геймерских ноутбуков с попыткой сделать их более универсальными и попсовыми. Мощность топовых процессоров, видеокарт и динамиков можно использовать не только для игр, но и для обработки фото, видео, звука. Это истина, которую нужно донести до массовой аудитории, видимо, для этого ROG и устроила коллаборацию с популярным диджеем Аланом Уокером.



Меня, как обзорщика, ноутбук удивил эргономичностью. Среди направления были устройства, стремившиеся стать удобными для переноса, например, Acer Aspire 7. Но ни один из них не зашел так далеко, как это сделал ROG G14 AW SE. Маленькая диагональ и легкий вес делают его удобным рабочим устройством, которое без проблем можно таскать с собой везде. В общем, идея логичная и удачная.

Интересна система охлаждения. Специальная форма лопастей вентиляторов n-Blade оптимизирована для снижения шума при работе в ультратонком корпусе. Вместо стандартных 83 одинаковых лопастей в вентиляторах модели Zephyrus G14 AW SE используется 81 лопасть с длиной, варьирующейся от 50 до 51,2 мм. Различная длина лопастей снижает шум работы вентиляторов, но практически не влияет на силу воздушных потоков. Даже в режиме Turbo громкость работы системы активного охлаждения ноутбука Zephyrus G14 не превышает 45 дБ.На практике заявленные характеристики оправдывают себя. Я играл в «Ведьмака» без наушников, и кулера не мешали слышать звуки и музыкальное сопровождение игры. Они слышны, но работают настолько тихо, что при погружении в процесс их не замечаешь.ASUS ROG G14 AW SE — логичная попытка развить направление геймерских ноутбуков с попыткой сделать их более универсальными и попсовыми. Мощность топовых процессоров, видеокарт и динамиков можно использовать не только для игр, но и для обработки фото, видео, звука. Это истина, которую нужно донести до массовой аудитории, видимо, для этого ROG и устроила коллаборацию с популярным диджеем Аланом Уокером.Меня, как обзорщика, ноутбук удивил эргономичностью. Среди направления были устройства, стремившиеся стать удобными для переноса, например, Acer Aspire 7. Но ни один из них не зашел так далеко, как это сделал ROG G14 AW SE. Маленькая диагональ и легкий вес делают его удобным рабочим устройством, которое без проблем можно таскать с собой везде. В общем, идея логичная и удачная.







Внешне G14 AW SE соответствует стилю ROG. Обилие цветов и деталей на корпусе делает его футуристичным и заметным на фоне интерьера и других устройств. Углы корпуса острые, края плоские, это добавляет ноутбуку строгость, и как не странно, создается впечатление, что он предназначается именно для работы, а не только игр.Специальная версия G14 AW SE предлагается в новом цветовом исполнении и с фирменным стилем Алана Уокера, a также элементами киберпанка и программного кода в стиле виртуальной вселенной ROG. Среди других особенностей специальной версии, гравированная подпись Alan Walker и светоотражающая лента на крышке с фирменным шрифтом в стиле ROG.В крышку корпуса встроена подсветка. Когда ноутбук включен, светодиоды горят в форме логотипа Алана Уокера. Такой корпус будет органично смотреться на вечеринке, где воспроизведение музыки осуществляется на ноутбуке, а также в студии звукозаписи, где как правило испытывается нехватка света, и ноутбук будет выделяться.Как ни странно, этот игровой ноутбук удобен для переноски, хотя это кажется сочетанием противоположного. Инженеры разработали его с учетом на экстерьер, приняв во внимание факт, что владелец будет активно носить его с собой и поэтому учли необходимость удобства в этом процессе. Так ROG создала портативный и эргономичный геймбук, сохранив параметры топовыми.Размеры корпуса — 32,4 x 22,2 x 1,99 см, вес — 1,7 кг. Малые значения высоты и массы позволяют уместить его даже в городской рюкзак и без проблем носить в течение дня. В нашем случае это был XD Design Bobby Compact. Так топовые процессор и видеокарта с огромным техническим потенциалом помещаются в небольшую сумку.В плане характеристик экран топовый. Диагональ составляет 14 дюймов, разрешение WQHD (2560×1440), частота обновления 120 Гц.Больше всего интересен первый параметр. 14 дюймов — мало для игрового ноутбука, все же картинка должна быть большой. Впрочем, важно понимать, что эта модель также ориентирована на профессиональные задачи и масса внимания отведена экстерьеру и удобству при переносе. Такой экран без сомнений отлично подойдет для творческой работы.Дисплей откалиброван и имеет сертификацию Panton. Он выдается, если устройство визуализации может точно воспроизводить определенный процент цветов. Это значит, что он подходит для создания и обработки контента, цвета будут максимально точными, и вы воплотите идею в реальность такой, какой вы ее задумывали.Я редко обрабатываю фото и видео, зато оценил возможности экрана в играх. Я запустил «Ведьмака 3: Дикая Охота». Эту игру я устанавливал на десятки геймерских ноутбуков, приходивших мне на тест, тут понравилась цветопередача. Больше всего в глаза бросается обилие оттенков. Например, избы переливаются разными оттенками коричневого, а кустарники — большим количеством оттенков зеленого.Вернемся к внешнему виду ноутбука. Отличительным дизайн-решением является клавиатура с отдельными клавишами выкрашенными в оттенки Spectre Blue. В частности, это клавиши A и W, которые активно задействуются в играх, на них изображен логотип Алана Уокера. Смотрится эффектно.Ход клавиш — всего 1,7 мм, столько же у ултрабуков, ориентированных на работу с текстом и другие офисные задачи. Как правило, процесс печати на геймерских ноутбуках — мучение, потому что пальцы буквально проваливаются в клавиатуру, тут же даже набор большого текста (от двух страниц в Ворде) не доставляет дискомфорта.На пару дней этот ноутбук стал моим основным, с него я в частности печатал новости и большие материалы. Даже после рабочего дня неприятных чувств из-за хода и расположения клавиш не возникала.Специальная версия G14 AW SE имеет особую комплектацию. В ней вы найдете DJ-миксер, подключаемый по USB-C. Благодаря разметке сенсорных зон этот аксессуар позволяет смешивать звуковые эффекты и управлять звучанием сэта в реальном времени.Порты следующие:ROG Zephyrus G14 — это самый мощный 14-дюймовый геймерский ноутбук, как заявляет ASUS.Ноутбук предлагает высокую скорость в любых приложениях и запуск самых свежих игр на максимальных настройках графики. Процессор — AMD Ryzen R9-5900HS, видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 3050Ti. Чип справляется с самыми сложными вычислительными процессами, включая обработку изображений, трехмерный рендеринг и стриминг. Видеокарта же обеспечивает высокую частоту кадров и реалистичную картинку в самых современных играх.Оперативная память — DDR4-3200, 16 ГБ. Оптимальный объем для игрового ноутбука. Профессионалам будет комфортно работать с мультимедийным контентом, а геймеры смогут играть, параллельно общаясь в командном чате и управляя стримом.