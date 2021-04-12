По данным India Times, авиакомпания Hong Kong Air Cargo наложила запрет на перевозку смартфонов Vivo. Это произошло после инцидента на минувших выходных, когда один из смартфонов линейки Vivo Y20 загорелся в аэропорту.
Эмбарго распространяется на перевоз не только моделей Vivo Y20, но и любых других смартфонов производства Vivo. Как долго оно будет действовать, неизвестно. По мнению аналитиков, аналогичные меры безопасности могут быть введены другими авиакомпаниями в Гонконге. Это приведёт к невозможности экспорта устройств Vivo в другие страны.
Этот инцидент может серьёзно пошатнуть репутацию Vivo, поэтому компании необходимо как можно скорее расследовать произошедшее, объяснить общественности причины возгорания, а также объявить о том, какие меры будет приняты для того, чтобы подобное больше не повторилось.
В ещё более плохой ситуации несколько лет назад оказалась компания Samsung. Ей пришлось полностью отозвать из продажи смартфон Galaxy Note 7 после нескольких десятков случаев возгорания по всему миру. Тогда Samsung признала, что при проектировании это модели была допущена ошибка — аккумулятор слишком плотно фиксировался в корпусе, а при зарядке он нагревался и деформировался, что приводило к его возгоранию. Samsung не стала закрывать линейку Galaxy Note (хотя такие мысли были у руководства компании), а аккумуляторы Samsung с тех пор проходят многоступенчатую проверку, которая гарантирует их безопасность.
Vivo входит в холдинг BBK, который владеет ещё несколькими популярными брендами смартфонов, включая OnePlus, Oppo и Realme. Суммарно эти бренды занимают третье место в мире по величине продаж, они уступают только Samsung и Apple (а иногда и обгоняют Apple).
Официальный комментарий Vivo:
11 апреля 2020 года на складе международного аэропорта Гонконга произошло возгорание, затронувшее в том числе, груз принадлежащий vivo. Компания уделила приоритетное внимание случившемуся инциденту: совместно с местными властями создана специальная группа, задача которой детально расследовать ситуацию и установить ее истинную причину. Результаты расследования будут представлены средствам массовой информации.
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У меня с годик так уже
А вот от IG приходит через раз. А бывает, что вообще не приходит сутки.
Поэтому отключил пуши от IG с экрана блокировки, и узнаю о статьях из уведомлений «Телеграма».
И часто бывает такое: в Телеграме статья уже есть (и пуш от телеги тоже есть), а в приложении IG ещё нет (и пуша нет), и появляется она там через 30-50 минут.
Поэтому, с пушами проблема именно с вашей стороны. Что-то там не до конца допилено.
Приложение IG хоть и рабочее, но на «троечку», и требует усовершенствования (как само приложение, так и серверная часть). Понятно, что это не дёшево, но делать рано или поздно придётся.