Vivo Y20

По данным India Times, авиакомпания Hong Kong Air Cargo наложила запрет на перевозку смартфонов Vivo. Это произошло после инцидента на минувших выходных, когда один из смартфонов линейки Vivo Y20 загорелся в аэропорту.

Эмбарго распространяется на перевоз не только моделей Vivo Y20, но и любых других смартфонов производства Vivo. Как долго оно будет действовать, неизвестно. По мнению аналитиков, аналогичные меры безопасности могут быть введены другими авиакомпаниями в Гонконге. Это приведёт к невозможности экспорта устройств Vivo в другие страны.

Этот инцидент может серьёзно пошатнуть репутацию Vivo, поэтому компании необходимо как можно скорее расследовать произошедшее, объяснить общественности причины возгорания, а также объявить о том, какие меры будет приняты для того, чтобы подобное больше не повторилось.

В ещё более плохой ситуации несколько лет назад оказалась компания Samsung. Ей пришлось полностью отозвать из продажи смартфон Galaxy Note 7 после нескольких десятков случаев возгорания по всему миру. Тогда Samsung признала, что при проектировании это модели была допущена ошибка — аккумулятор слишком плотно фиксировался в корпусе, а при зарядке он нагревался и деформировался, что приводило к его возгоранию. Samsung не стала закрывать линейку Galaxy Note (хотя такие мысли были у руководства компании), а аккумуляторы Samsung с тех пор проходят многоступенчатую проверку, которая гарантирует их безопасность.

Vivo входит в холдинг BBK, который владеет ещё несколькими популярными брендами смартфонов, включая OnePlus, Oppo и Realme. Суммарно эти бренды занимают третье место в мире по величине продаж, они уступают только Samsung и Apple (а иногда и обгоняют Apple).

Официальный комментарий Vivo:

11 апреля 2020 года на складе международного аэропорта Гонконга произошло возгорание, затронувшее в том числе, груз принадлежащий vivo. Компания уделила приоритетное внимание случившемуся инциденту: совместно с местными властями создана специальная группа, задача которой детально расследовать ситуацию и установить ее истинную причину. Результаты расследования будут представлены средствам массовой информации.


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