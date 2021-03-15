OnePlus 9 Pro

Компания OnePlus не стала дожидаться того момента, пока инсайдеры выложат в сеть фотографии готовящегося к выпуску флагмана и сама опубликовала качественные снимки модели OnePlus 9 Pro.

Судя по фотографиям, OnePlus 9 Pro получит строгий дизайн корпуса с обтекаемыми формами, но без особой вычурности. Никаких лишних элементов нет, видно то, что фронтальная камера размещена в небольшом круглом вырезе экрана, а основная камера обладает четырьмя модулями (два крупных и два помельче), системой лазерной фокусировки, светодиодной вспышкой и ещё каким-то датчиком, назначение которого пока неизвестно.
Официальных данных о характеристиках OnePlus 9 Pro пока нет, но инсайдеры говорят, что в этом смартфоне используется AMOLED-экран, процессор Snapdragon 888 и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой 65-ваттной зарядки. Главной гордостью смартфона должна стать камера, разработанная совместно с Hasselblad. Примечательно, что OnePlus не стала отдавать OnePlus 9 Pro на тестирование в лабораторию DxOMark, вероятно, подозревая её в необъективности тестирования камер.

Презентация OnePlus 9 Pro намечена на 24 марта. Тогда же будет показана более простая версия флагмана OnePlus 9.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

«На горизонте появляется кое-что новое». OnePlus анонсировала революционное устройство «На горизонте появляется кое-что новое». OnePlus анонсировала революционное устройство

Статистика: кто из производителей быстрее обновляет смартфоны до Android 11? Статистика: кто из производителей быстрее обновляет смартфоны до Android 11?

Стартап бывшего основателя OnePlus будет выпускать очень странные продукты Стартап бывшего основателя OnePlus будет выпускать очень странные продукты