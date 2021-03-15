Компания OnePlus не стала дожидаться того момента, пока инсайдеры выложат в сеть фотографии готовящегося к выпуску флагмана и сама опубликовала качественные снимки модели OnePlus 9 Pro.
Судя по фотографиям, OnePlus 9 Pro получит строгий дизайн корпуса с обтекаемыми формами, но без особой вычурности. Никаких лишних элементов нет, видно то, что фронтальная камера размещена в небольшом круглом вырезе экрана, а основная камера обладает четырьмя модулями (два крупных и два помельче), системой лазерной фокусировки, светодиодной вспышкой и ещё каким-то датчиком, назначение которого пока неизвестно.
Презентация OnePlus 9 Pro намечена на 24 марта. Тогда же будет показана более простая версия флагмана OnePlus 9.
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