MacBook Air
Сегодня в рамках мероприятия One more thing компания Apple представила три новых компьютера Mac на базе процессора собственной разработки M1. В стартовую линейку вошли: MacBook Air, Mac mini и 13-дюймовый MacBook Pro. Уже объявлены официальные российские цены новинок.

MacBook Air (серый космос, золотой и серебристый)
  • Новый MacBook с процессором M1 (7-ядерная графика) в комплектации 8 ГБ ОЗУ, SSD 256 ГБ, дисплей (13 дюймов) Retina с технологией True Tone, клавиатура Magic Keyboard, Touch ID, два порта Thunderbolt/USB 4 обойдется в 99 990 рублей.
  • Стоимость комплектации с 8-ядерной графикой, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ составляет 123 990 рублей.
Mac mini
  • Процессор M1 (8 ядер CPU и 8 ядер GPU), 8 ГБ ОЗУ и SSD 256 ГБ — 74 990 р.
  • Процессор M1 (8 ядер CPU и 8 ядер GPU), 8 ГБ ОЗУ и SSD 512 ГБ — 94 990 р.
MacBook Pro (серый космос и серебристый)
  • 13 дюймов, процессор M1 (8 ядер CPU и 8 ядер GPU), 8 ГБ ОЗУ и SSD 256 ГБ — 129 990 р.
  • 13 дюймов, процессор M1 (8 ядер CPU и 8 ядер GPU), 8 ГБ ОЗУ и SSD 512 ГБ — 149 990 р.
О старте предварительных заказов и поступлении новинок в продажу объявят позднее.


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