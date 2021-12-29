Ноутбук должен быть универсальным.
Когда мы говорим это, то подразумеваем наличие флагманских характеристик экрана, процессора и аккумулятора, чтобы с него было удобно потреблять контент, решать ресурсоемкий задачи, вроде монтажа и игр, а также работать из любой точки мира без привязки к рабочему столу.
Но как насчет эргономичности? Представьте, что ноутбук можно держать в руках или на коленях без клавиатуры и таким образом смотреть кино. Или рисовать на нем как на графическом планшете с экраном. Для этого у HP есть линейка трансформеров, которые действительно так могут. К нам на обзор попал HP ENVY x360 15-es0021ur. Посмотрим, на что он способен.
Дизайн
Особенность ноутбука-трансформера HP ENVY x360 15-es0021ur — крепление крышки с углом поворота 360 градусов. Таким образом, клавиатуру можно откинуть назад и продолжить пользоваться ноутбуком как планшетом.
В сочетании с сенсорным дисплеем и стилусом, о которых мы подробно поговорим позже, это позволяет рисовать на ноутбуке без барьера в виде клавиатуры, мыши и графического планшета. Вы напрямую взаимодействуете с экраном, это позволяет точнее реализовать идеи.
Есть и более простые сценарии применения этого форм-фактора. Например, вечером вы лежите на диване и смотрите кино. Панель с клавиатурой не мешается, вы просто убираете ее. Или в офисе вы показываете коллегам презентацию. Ставите ноутбук на стол, переворачиваете, и панель с клавиатурой используете в качестве подставки.
Конструкция трансформера позволяет работать в одном из четырех режимов: ноутбук, просмотр контента, презентация, планшет. В первом можно работать, во втором смотреть кино в перевернутом виде, в третьем играть или рисовать с углом поворота в 360 градусов, в четвертом использовать устройство на ходу.
С точки зрения эргономики ноутбук компактный. Его вес составляет 1,82 кг, оптимально для 15-дюймовой модели. Толщина корпуса — 1,84 см. Малость больше, чем стандартное значение 1,6 см, но это обусловлено дополнительным слоем под экраном для совместимости со стилусом — небольшой компромисс для глобального расширения возможностей.
Диагональ экрана ноутбука одна из самых больших, но при этом он компактный. Доля полезной площади на крышке составляет почти 90% (88.67%), что является одним из самых высоких значений на рынке, это позволяет поместить ноутбук в компактную городскую сумку. В общем, корпус удобный и функциональный.
Экран
Одно из назначений HP ENVY x360 Convert 15-es0021ur — создание и редактирование контента, преимущественно рисование и обработка фото. Поэтому требования к экрану высокие — он должен передавать ее цвета такими, какими их задумывал автор.
Для этого дисплей поддерживает 100% охвата цветового пространства sRGB. Это значит, что цветопередача будет максимально точной вплоть до мельчайших различий в оттенках. Художникам и фотографам это позволит создавать изображения, которые будут одинаково хорошо и правильно выглядеть на различных типах экранов других устройств. Таким образом фотография или графический арт одинаково смотрятся на OLED или IPS дисплеях с различными типами матриц.
Угол обзора экрана — 178 градусов, изображение на экране будет отлично выглядеть с любой стороны, цветопередача не исказится. Яркость дисплея — 400 нит, это позволяет пользоваться им в условиях высокой освещенности, экран бликовать не будет. Разрешение дисплея — 1920 x 1080 точек, тип матрицы IPS.
Производительность
HP ENVY x360 15-es0021ur оснащается процессорами Intel Core 11-го поколения. С ними можно эффективно решать поставленные задачи благодаря высокой производительности, мгновенному отклику и лучшим в своем классе возможностям подключения.
Объем оперативной памяти — 16 ГБ (2 x 8 ГБ). Тип — DDR4, это последнее поколение. С ним скорость передачи данных до 3200 млн транзакций/с, ноутбук сможет оперативно распределять данные, а значит процесс загрузки приложений будет максимально быстрым. Емкость 16 ГБ позволяет одновременно запускать два ресурсоемкий приложения. Например, видеоредактор и интернет-браузер для поиска нужных медиафайлов.
Добавлен твердотельный накопитель PCIe NVMeTM M.2 на 512 ГБ — оптимальное значение для контент-креаторов. При создании и редактировании контента в памяти компьютера хранится множество фото- и видеофайлов. Чтобы не тратить время на их выгрузку в облако и не рисковать конфиденциальностью, стоит выбрать ноутбук с объемом встроенной памяти от 512 ГБ.
Емкость аккумулятора — 51 Вт/Ч. С ним ноутбук работает до 17 часов 45 минут в режиме воспроизведения видео, загруженного на накопитель. На практике заряда хватает на весь рабочий день и пару часов после для досуга — просмотра кино, ютуба или веб-серфинга.
Поддерживается технология быстрой зарядки HP Fast Charge. С ней ноутбук заряжается приблизительно на 50 % за 30 минут, на зарядку до 100% уходит примерно полтора часа. Удобно. Например, у вас закончился заряд посреди рабочего дня, а вы находитесь не на стационарном месте. Сели в кафе, за полчаса лэптоп зарядился на 50%, и вы снова сможете работать как минимум половину рабочего дня.
Клавиатура
Ноутбук оснащен полноразмерной клавиатурой с ходом клавиш 1,5 мм. Это оптимальное значение для работы с текстом и другими задачами, где нужно долго и много печатать. В процессе пальцы не проваливаются и при этом не начинают болеть из-за жесткости кнопок, в общем, золотая середина.
Производитель позаботился о конфиденциальности. На клавиатуре расположена кнопка включения шторки камеры, которая отключает вебку на аппаратном уровне. На ней же расположена кнопка отключения микрофона.
Порты следующие:
- USB 3.0 х2
- THUNDERBOLT х1
- Слот для SD-карт
- HDMI х1
Аксессуары
Удобство и функциональность ноутбука можно расширить с помощью четырех аксессуаров.
Стилус HP Tilt. Аксессуар, раскрывающий потенциал ноутбука-трансформера с сенсорным экраном на 100%. Максимальное время автономной работы — 10 часов. Перо чувствительно к углу наклона, поддерживается режим презентации.
Беспроводная мышь HP Spectre 700. В качестве альтернативы тачпаду для более точной и привычной навигации по интерфейсу операционной системы и программам можно использовать беспроводную мышь. Ее корпус изготовлен из ударопрочного пластика, и на нем расположены пять кнопок и колесо прокрутки.
Док-станция HP USB-C Travel. Компактная и легкая док-станция поможет подключить к ноутбуку любые аксессуары, где бы вы ни находились. Для реализации этих целей стыковочная станция оснащается интерфейсами Ethernet (RJ-45), HDMI, USB x2, VGA (D-Sub).
Чехол HP ENVY Urban. Для транспортировки ноутбука HP предлагает воспользоваться фирменной сумкой. Она выполнена в строгом покрое и смотрится довольно стильно. Внутри помимо основного отделения для устройства вы найдете дополнительные, которые могут пригодиться для дополнительных аксессуаров, например, стилуса HP Tilt или беспроводной мыши, вроде HP Spectre 700.
Итог
HP ENVY x360 15-es0021ur— универсальный ноутбук для массы возможных задач. Трансформер может работать в четырех режимах, что делает его оптимальным для работы, выступлений с презентациями, взаимодействия на ходу, создания контента и досуга.
Это главный плюс ноутбука-трансформера. В сочетании с большим объемом памяти, мощным процессором, качественным экраном и емким аккумулятором он становится оптимальным устройством для работы и развлечения среди тех, кто не желает покупать отдельно ноутбук и планшет, а хочет, чтобы все задачи были централизованы на одном устройстве.
Ноутбук должен быть универсальным. HP ENVY x360 15-es0021ur отвечает этому запросу и даже расширяет представление о нем.
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