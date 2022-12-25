Похоже, у Samsung закончились дизайнеры. Рекламный постер Galaxy S23 Ultra это подтверждает

Портал 91mobiles поделился официальным постером будущих флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23, анонс которых, по слухам, намечен на 1 февраля 2023 года.
Судя по изображениям, следующий модельный ряд также будет состоять из трёх устройств —Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. Младшие модели серии лишатся окантовки блока камер, а дизайн уберфлагмана не претерпит никаких визуальных изменений. Ранее один из производителей чехлов также подтвердил внешний вид этих гаджетов.
Рекламный постер также подтверждает ранние слухи о том, что устройства Galaxy S23 получат две фирменные расцветки — розовый и хаки.
По слухам, топовые новинки южнокорейского бренда будут оснащены мощнейшим чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, основной камерой на 200 Мп с возможностью съёмки в 8K и многое другое.