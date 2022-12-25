Samsung Galaxy S23

Похоже, у Samsung закончились дизайнеры. Рекламный постер Galaxy S23 Ultra это подтверждает

Фархад

Samsung Galaxy S22 Ultra

Портал 91mobiles поделился официальным постером будущих флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23, анонс которых, по слухам, намечен на 1 февраля 2023 года.

Судя по изображениям, следующий модельный ряд также будет состоять из трёх устройств —Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. Младшие модели серии лишатся окантовки блока камер, а дизайн уберфлагмана не претерпит никаких визуальных изменений. Ранее один из производителей чехлов также подтвердил внешний вид этих гаджетов. 

Samsung Galaxy S23

Рекламный постер также подтверждает ранние слухи о том, что устройства Galaxy S23 получат две фирменные расцветки — розовый и хаки.

По слухам, топовые новинки южнокорейского бренда будут оснащены мощнейшим чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, основной камерой на 200 Мп с возможностью съёмки в 8K и многое другое.

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Источник:
91mobiles
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Комментарии

+35
NYX
Дурные замашки перенимают.
2 часа назад в 17:13
#
kardigan
+2937
kardigan
Экономят по примеру яблока. Те то вроде так же особо на них не заморачиваются-уже не первый год лепят одно и то же
час назад в 17:58
#
Mers
+4237
Mers
Просто их Apple покусало😄
час назад в 18:27
#
+4489
Carter_Mayers
Да никого уже не удивишь свежим дизайном, всё приедается а выше головы не прыгнешь. Все смартфоны по сути скучно выглядят, самые скучные бюджетки и материал душманский и капли или ещё хрень какая. Но и цена ниже плинтуса, но флагман хотя бы в руки взять приятно и не стрёмно
54 минуты назад
#
+4
Мда Уж
Да все идеально там. Я бы вообще уже выпускал бы телефоны раз в два года.
41 минуту назад
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