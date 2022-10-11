iPhone 14

Пользователи iPhone 14 Pro недовольны неправильным цветом корпуса

Александр


По данным MyDrivers, обладатели iPhone 14 Pro и Pro Max обратили внимание на разницу в цвете корпуса устройств. Два фиолетовых айфона должны выглядеть одинаково, но на деле это не так — оттенки сильно разнятся.

Как можно заметить по фотографии, в одинаковых условиях освещения и при съёмке на один и тот же фотоаппарат разные экземпляры одной и той же модели отличаются друг от друга по цвету. У одного оттенок уходит в красноватый, у другого в синий.



С чем связана такая особенность новых айфонов, пока неизвестно, но можно предположить, что на производстве перепутали составляющие красителя. Не исключено, что «неправильные» экземпляры станут редкими и будут продаваться по завышенной цене (как это происходит с монетами, которые выходят с монетного двора бракованными).
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Ценник на б/у и восстановленные iPhone 13 Pro резко подскочил
iPhone SE 4 может стать ужасной ошибкой. Сразу два крупных минуса
Apple перестанет обслуживать культовый девайс. От него нужно избавляться
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

В России появился бренд, который максимально откровенно копирует Apple
iOS 15.6 вызвала проблемы почти у всех iPhone. Подумайте, прежде чем устанавливать
SSD-накопители умирают строго по таймеру. Это один из самых загадочных багов
Линейка iPhone 14 выйдет в восьми цветах

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+3964
Gabriel
В чехле его все равно не видно.)
11 октября 2022 в 20:42
#
kardigan
+2816
kardigan Gabriel
И то верно. До восьмидесяти процентов людей применяют чехлы, да и как заметить разницу, если сравнивать не с чем-разве что у тебя два айфона этого цвета(что вряд ли!
12 октября 2022 в 00:57
#
EDD
+68
EDD kardigan
Откуда данные? Ну что именно 80%.
12 октября 2022 в 03:29
#
EDD
+68
EDD EDD
Точнее до 80, а не больше.
12 октября 2022 в 03:29
#
+3964
Gabriel EDD
Вам так и написали что До)
12 октября 2022 в 13:24
#
kardigan
+2816
kardigan EDD
Не помню. На каком то ресурсе делали опрос, но он касался не только яблочных тлф
12 октября 2022 в 11:39
#
EDD
+68
EDD Gabriel
Многие носят в прозрачных чехлах.
12 октября 2022 в 03:28
#
+813
Ufoer
Считаю что это проявление расизма по отношению к телефону. Не важно какой у него цвет корпуса, внутри все айфоны одинаковые. Где хваленая западная толерантность?
11 октября 2022 в 20:55
#
+18
alex Ivanov
Так в левую сторону свет(отражается) падает сильнее... 🫣
11 октября 2022 в 21:09
#
+161
Holldann alex Ivanov
Верно. Обратите внимание на фон. Слева светлее и оттенок другой. Пусть на стол тоже жалуются.
11 октября 2022 в 21:39
#
sponame
+241
sponame alex Ivanov
Или просто краска в принтере заканчивается
12 октября 2022 в 00:27
#
st00p1dm0nkey
+3800
st00p1dm0nkey
Да что эти……себе позволяют……🤣
11 октября 2022 в 22:36
#
+137
manolete
Это и в предыдущих моделях было, помню еще 6 когда вышел
12 октября 2022 в 00:05
#
+137
manolete manolete
Зависит от региона
12 октября 2022 в 00:05
#
+91
slamfire
Не всё ли равно? Кстати на фото цвет разный из за разного угла отражения в объектив имхо
12 октября 2022 в 02:19
#
Mers
+4121
Mers
🤦🏻‍♂️
12 октября 2022 в 08:36
#
Купить рекламу