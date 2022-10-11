Пользователи iPhone 14 Pro недовольны неправильным цветом корпуса

По данным MyDrivers, обладатели iPhone 14 Pro и Pro Max обратили внимание на разницу в цвете корпуса устройств. Два фиолетовых айфона должны выглядеть одинаково, но на деле это не так — оттенки сильно разнятся.
Как можно заметить по фотографии, в одинаковых условиях освещения и при съёмке на один и тот же фотоаппарат разные экземпляры одной и той же модели отличаются друг от друга по цвету. У одного оттенок уходит в красноватый, у другого в синий.
С чем связана такая особенность новых айфонов, пока неизвестно, но можно предположить, что на производстве перепутали составляющие красителя. Не исключено, что «неправильные» экземпляры станут редкими и будут продаваться по завышенной цене (как это происходит с монетами, которые выходят с монетного двора бракованными).
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