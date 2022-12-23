Meizu Смартфоны

Meizu отметит 20-летие выпуском двух крутых гаджетов

Александр



Компания Meizu анонсировала выпуск аудиоплеера M3 Pro Hi-Fi. Ей уже почти двадцать лет, и свой путь начинала как раз с MP3-плееров.

M3 Pro Hi-Fi обладает топовыми параметрами: кастомный ЦАП Meizu H1 с поддержкой множества аудиоформатов, надстройки для улучшения звука, накопитель на 128 ГБ, аккумулятор на 20 часов автономной работы, два линейных выхода (3,5 и 4,4 мм), металлический корпус. Продажи этого плеера начнутся весной 2023 года, цена пока неизвестна.



Meizu также планирует выпустить новый флагманский смартфон, который будет называться Meizu 20. О характеристиках этого аппарата не сообщается, как он будет выглядеть, пока никто не знает, есть лишь небольшой не особо информативный тизер:



Подробности о модели Meizu 20 будут раскрыты ближе к весне следующего года. Несколько месяцев назад Meizu объявила конкурс, предложив пользователям придумать дизайнов новинки, и из 240 вариантов были выбраны четыре победителя.



Вовсе не обязательно, что Meizu 20 получит один из предложенных дизайнов, тем более, что в сети гуляет утечка, показывающая ранний прототип этого устройства.


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