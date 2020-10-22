Компания Huawei представила новые флагманские смартфоны серии P40. В линейку вошли четыре устройства: Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design. Первые три внешне почти не отличаются друг от друга, а у версии Porsche Design заметны отличия от своих собратьев.
Во всех смартфонах используется процессор Kirin 9000 со встроенным модемом 5G, созданный по 5-нанометровой технологии. У него на 30 процентов больше транзисторов, чем у Apple A14 Bionic, а в сравнении со Snapdragon 865+ графика работает на 52% быстрее, производительность вычислений вы на 25%, прирост обработки нейронных процессов составляет 150%.
Специалисты Huawei поработали над оптимизацией операционной системы, благодаря чему смартфон удерживает в оперативной памяти на 60% больше приложений, чем другие устройства с таким же объёмом ОЗУ, а запуск приложений ускорен на 20%.
На презентации основное внимание уделялось модели Mate 40 Pro, которая будет продаваться в России. Встроенный в этот смартфон 5G должен будет работать с сетями МТС и Tele2 (само собой, после того, как они запустятся).
Mate 40 Pro получил экран диагональю 6,76 дюйма с изгибом по бокам, 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и 256 ГБ постоянной памяти стандарта UFS 3.1. В других странах будут продаваться модификации с большим объёмом памяти. В экран встроен сканер отпечатков пальцев, также поддерживается разблокировка лицом. Функция Always on Display была усовершенствована — экран может работать не всегда, а лишь тогда, когда пользователь смотрит на него.
В Mate 40 Pro установлен аккумулятор ёмкостью 4440 мАч с поддержкой 66-ваттной зарядки, которая (что немаловажно в связи с последними тенденциями) включена в комплект. Поддерживается 50-ваттная беспроводная зарядка и реверсивная беспроводная зарядка, благодаря которой от смартфона можно зарядить часы или наушники Huawei, положив их на спинку устройства.
Фронтальная камера двойная — с дополнительным широкоугольным сенсором и инфракрасной фокусировкой, которая отвечает в том числе за биометрическую защиту. Камера сама выбирает, какой модуль использовать, в зависимости от того, сколько человек в кадре. Кроме того, она позволяет управлять работой смартфона при помощи жестов:
- Сжатая в кулак ладонь — скриншот экрана
- Нажатие ладонью в воздухе — пауза или запуск воспроизведения в плеере
- Движение вверх или вниз — скроллинг страницы
Основная камера в Mate 40 Pro тройная: с 50-мегапиксельным сенсором, 20-мегапиксельным «кинематографическим» широкоугольником и 12-мегапиксельным телевиком с поддержкой 5-кратного оптического зума. Камера поддерживает съёмку видео с разрешением 4K и частотой 60 кадров в секунду, а также сверхзамедленный режим SloMo на 7680 кадрах в секунду. Стабилизация регулируется с помощью системы искусственного интеллекта и хорошо работает даже в условиях с низким освещением. Специально для пользователей TikTok и прочих подобных сервисов в камере есть специальный режим, позволяющий по кусочкам снимать 15-секундные видеоролики с различными эффектами.
В качестве операционной системы в Mate 40 Pro используется Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 11 без встроенных сервисов Google. В России этот смартфон будет продаваться только в серебристой расцветке. Информации о цене и дате начала продаж пока нет.
Упрощенная модель Mate 40 и более навороченная Mate 40 Pro+ в России не будут продаваться. То же самое касается Mate 40 RS Porsche Design, которая выйдет ограниченным тиражом в нескольких странах.
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почему нет? и позволяет чтобы телефон выглядел более тонким, изящным