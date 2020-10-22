В 15:00 по московскому времени начнётся презентация новых флагманских смартфонов Huawei. Будет представлена новая линейка Mate 40, а также несколько других новинок.

Презентацию можно смотреть в прямом эфире на YouTube:


За час до этой презентации в сеть были слиты пресс-рендеры всей линейки Mate 40. Ожидается, что Huawei представит четыре флагмана: Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design. Они выполнены в едином дизайне и будут отличаться по набору характеристик.


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