















В 15:00 по московскому времени начнётся презентация новых флагманских смартфонов Huawei. Будет представлена новая линейка Mate 40, а также несколько других новинок.Презентацию можно смотреть в прямом эфире на YouTube:За час до этой презентации в сеть были слиты пресс-рендеры всей линейки Mate 40. Ожидается, что Huawei представит четыре флагмана: Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design. Они выполнены в едином дизайне и будут отличаться по набору характеристик.