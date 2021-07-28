





Компания Xiaomi анонсировала выпуск смартфона Poco X3 GT на международном рынке. Это почти полная копия Redmi Note 10 Pro 5G, который очень успешно продаётся в Китае.Poco X3 GT получил IPS-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и защитой стеклом Gorilla Glass Victus, процессор MediaTek Dimensity 1100 со встроенным модемом 5G, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, накопитель UFS 3.1 объёмом 128 ГБ, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, стереодинамики и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с 67-ваттной зарядкой через порт USB Type-C. Фронтальная камера 16 Мп, основная камера обладает тремя сенсорами (64, 8 и 2 Мп).Poco X3 GT будет продаваться за пределами Китая, включая Россию. Смартфон будет стоить около 300 долларов, а на старте его можно будет приобрести по сниженной цене — около 280 долларов (примерно 20 600 рублей).