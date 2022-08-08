Bluetooth автомобили

Представлена уникальная колонка в стиле радиатора Mercedes-AMG

Артем
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Производитель элитных акустических систем iXOOST показал колонку в стиле Mercedes-AMG. Ее цена составит свыше 20 тысяч долларов.

Фанаты качественного звука и немецкой автомобильной компании Mercedes, смогут оценить новинку на сайте производителя. Визуально колонка выполнена в виде радиатора и отдельных элементов спорткара. Корпус и подставка AMG Performance Luxury Audio состоит из углеродного волокна и анодированного алюминия. Вес уникального девайса составляет 15 кг. 
Согласно характеристикам за звук отвечают четыре однодюймовых твитера и два шестидюймовых сабвуфера. Частотный диапазон составляет от 60 до 22 000 Гц. Мощность звука обеспечат два усилителя на 125 Вт. AMG Performance Luxury Audio обеспечивает звучание на 360 градусов и подключение устройств по Bluetooth 4.5.

На данный момент стоимость девайса неизвестна. Однако, как заявляет источник, сумма превысит 20 тысяч евро или 1,25 миллиона рублей по текущему курсу.
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Источник:
Carscoops
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Комментарии

VIVIDENT
+2
VIVIDENT
Казалось бы, причём тут BMW.
час назад в 17:45
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