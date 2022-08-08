Представлена уникальная колонка в стиле радиатора Mercedes-AMG

Производитель элитных акустических систем iXOOST показал колонку в стиле Mercedes-AMG. Ее цена составит свыше 20 тысяч долларов.
Фанаты качественного звука и немецкой автомобильной компании Mercedes, смогут оценить новинку на сайте производителя. Визуально колонка выполнена в виде радиатора и отдельных элементов спорткара. Корпус и подставка AMG Performance Luxury Audio состоит из углеродного волокна и анодированного алюминия. Вес уникального девайса составляет 15 кг.
На данный момент стоимость девайса неизвестна. Однако, как заявляет источник, сумма превысит 20 тысяч евро или 1,25 миллиона рублей по текущему курсу.